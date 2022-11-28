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Ekonomi Türkiye’den 115 ülkeye kuru kayısı satışı
Ekonomi

Türkiye’den 115 ülkeye kuru kayısı satışı

Türkiye’den 10 ayda 115 ülkeye kuru kayısı ihraç edildi. Ürünün 57 bin 127 ton ürün ihracatından 301 milyon 119 bin dolar gelir elde edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 16:05:00 -
Türkiye’den 115 ülkeye kuru kayısı satışı

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısının üreticinin ve ihracatçının yüzünü güldüren bir ürün olduğunu söyledi. Özcan, Malatya’nın ‘dünya kuru kayısı başkenti’ olduğunu da belirtti. Özcan, kayısının hem Malatya hem de ülke ekonomisi için katma değeri yüksek bir ürüne dönüştüğünü ifade etti. “Kayısı çevre il ve ilçeler için de önemli bir ürün haline geldi” diyen Özcan, şöyle konuştu: “Çünkü artık bize sınır olan illerimizin ilçelerinde de kısmi miktarlarda kayısı üretimi gerçekleşiyor. Kahramanmaraş’ın Elbistan, Sivas’ın Gürün, Elazığ’ın Baskil ilçelerinde üretilen kayısılar, Malatya’mızda faaliyet yürüten fabrikalardan ihraç ediliyor. Hasat döneminde yaklaşık 40 bin mevsimlik işçiyi şehrimizde konuk ediyoruz ve burada 500 bin tona yakın yaş kayısıyı daldan indirip kurutmalık hale dönüştürerek ihracata hazır olana kadar dışarıdan iş gücü alıyoruz.”

Hedef 500 milyon dolar

Özcan, kuru kayısıda 100 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir hedefine emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Özcan, “2022 sonu itibarıyla ilk defa 400 milyon dolar ihracatı aşacağız. Ekim ayı ihracat rakamları sonuçlandı, kasımda da veriler iyi. Aralık ayında çok daha iyi bir grafik ortaya koyup hem ülke hem de bölge ve kent ekonomisine önemli katkıda bulunacağımıza inanıyoruz” diye ekledi.

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