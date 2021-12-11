'Türkiye'den 100 milyon dolarlık İHA alacaklar' iddiası! Uzman isim detayları paylaştı

Irak’ın Türkiye’den 100 milyon dolarlık SİHA alımı yapacağı iddia edildi.

TRT Haber’e görüş veren Savunma Politikası Analisti Hakan Kılıç iddiayla ilgili olarak “Demek ki Irak’ın bize karşı kullanma ihtimalini de düşünmüyor güveniyoruz ki bu çok önemli” ifadelerini kullandı.

Rudaw'ın aktardığı habere göre Bağdat hükümeti Bakanlar Kurulu’nun Türkiye’den yaklaşık 100 milyon dolar değerinde Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) alımı için bütçe ayırdığı iddia edildi.

Türkiye’nin Irak’a bu satışı yapması durumunda Ankara, Azerbaycan dışında ilk kez bir komşu ülkeye SİHA satmış olacak.

Kılıç, bu satışın Afrika veya Avrupa ülkelerine SİHA satışından çok daha farklı politik ve askeri yönleri olduğunu belirtti.

"Sıradan savunma ürünü ihracatı gibi göremeyiz"

SİHA satışının sıradan bir ihracat gibi görülmemesi gerektiğini bildiren Kılıç, bu satışın Azerbaycan ile yapılan İHA satışından farklı olduğunu kaydetti:

“Bunu sıradan bir ülkeye, alıştığımız şekilde sıradan savunma ürünü ihracatı gibi göremeyiz. Bildiğiniz üzere Bayraktar TB-2 daha önce komşumuz Azerbaycan’a satıldı. Ancak dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın komşu olarak görmek doğru değil. Azerbaycan uzak da olsa alırdı, satabilirdik. Dostluğumuzun komşulukla ilgisi yok kan bağı var. Dolayısıyla aslında Türkiye eğer gerçekleşirse ilk kez gerçek bir komşu ülkeye SİHA satmış olacak.”