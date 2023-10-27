Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor! İlk teknoloji deneyim merkezini İstanbul’da açıyor!

Dünya genelinde teknoloji trendlerine yön veren lider akıllı telefon üreticisi vivo, Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor. Teknolojilerini yakından tanıtmak, tüketicilerin vivo ürün ve teknolojilerini konforlu koşullarda deneyimlemelerini sağlamak üzere vivo, Marmara Park İstanbul Alışveriş Merkezi'nde bulunan Mediamarkt mağazasında Türkiye'deki ilk deneyim alanını hizmete açıyor.

29 Ekim Pazar günü açılacak olan 65 metrekarelik deneyim alanında satış ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra teknoloji tutkunlarına en yeni vivo ürünlerini deneyimleme fırsatı sunulacak. Ziyaretçiler şu anda Türkiye’de satışta olan Y ve V serisi modellerin yanı sıra vivo’nun Alman lens devi ZEISS ile gerçekleştirdiği iş birliği ile akıllı telefon dünyasına profesyonel fotoğrafçılık standartlarını getiren X Serisi’ni de Türkiye’de ilk defa bu alanda deneyimleyebilecekler. Dünya çapında büyük beğeni gören X 90 Pro+, X Fold 2 ve X Flip gibi inovatif modelleri ve vivo Pad, vivo Watch, TWS gibi teknolojilerini rahat bir ortamda yakından inceleme, tanıma ve karşılaştırma şansı bulacaklar.

vivo deneyim alanı içinde ayrıca müşterilere vivo'nun Türkiye'de ünlü şarkıcı Murat Boz iş birliği ile sunulan en yeni modeli V29 5G'nin kamera ve Star Işığı Portresi özelliklerini deneyimleme ve stüdyo kalitesinde fotoğraflar çekme olanağı veren özel olarak tasarlanmış bir fotoğraf köşesi de bulunuyor.