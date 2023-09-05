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Ekonomi Türkiye'deki turistleri ülkelerine çekmek için bakın ne yaptılar! Bulgaristan'dan beklenmedik karar
Ekonomi

Türkiye'deki turistleri ülkelerine çekmek için bakın ne yaptılar! Bulgaristan'dan beklenmedik karar

Yeniakit Publisher
2023-09-05 17:37:00 - 2023-09-05 17:51:54
Türkiye'deki turistleri ülkelerine çekmek için bakın ne yaptılar! Bulgaristan'dan beklenmedik karar

Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan'a giden turistleri çekmek amacıyla fiyatlarda indirim yapma kararı aldı.

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, 2019 yılında kadar Almanya ve Avrupa pazarlarından kayda değer sayıda turist alan Bulgaristan, pandemi sonrası en normal sezon olan 2023 yaz sezonunu zayıf geçiriyor. Doğu Avrupa destinasyonu, 2023 itibariyle eski öneminden oldukça uzakta.

Sayılar 2019'un oldukça altında

Bulgar turizmciler Alman ve Avrupalı turizmcilerin ülkeye dönük ilgisinin beklentilerin altında kalmasının sorumlusu olarak Rusya-Ukrayna savaşını görüyor.

Ülkenin önde gelen sahil destinasyonları Sunny Beach ve Gold Beach'deki haziran ve temmuz gecelemerinin toplamı geçen yıla kıyasla yüzde 10 artsa da, bu sayılar rekor yıl olan 2019'un oldukça altında. Bulgaristan, rekor yıl olan 2019'da 5,8 milyon turist ağırlamıştı.

En önemli kaynak pazarı Almanya

Bulgaristan'ın en büyük kaynak pazarı ise Almanya. 2019 yılında 700 bin Alman turist ağırlayan Bulgaristan'ın, bu yıl bu rakamın ancak yarısına ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bulgar otelciler, Batı Avrupalı turistlerin ülkeyi ziyaret etmemesini Ukrayna savaşına bağlıyor. Karadeniz Batılı turistler arasında giderek bir savaş alanı olarak algılanıyor. Dahası, daha önce Bulgaristan'a tatile giden çok sayıda Rus turist de artık bu ülkeye gitmiyor.
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Fiyatları düşürdüler

Pandemiden önce Bulgaristan'ın GSYİH'sının yüzde 13'ünü turizm oluşturuyordu. Bu yıl Bulgar turizmciler, iç pazardan ve komşu ülkelerden daha fazla misafir almak ve Türkiye ve Yunanistan ile rekabet edebilmek için, Ağustos ayından bu yana oldukça düşük fiyatlar sunuyorlar.

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Yorumlar

rafet

Bizimkilerde indirsin.Müşteri olmazsa ne yapacaklar. Ama bizdekiler parası olmasa bile kredi ile tatile gider. 10 aylık maaşını 2 haftalık tatile verir. Gitmeyiver . Talep olmazsa mecbur indirim yapacaklar. Bu her sektör için geçerlidir.İhtiyaçtan fazla alım ve ektra harcamalar her zaman o kişiyi sıkıntıya sokar.Tüketim toplumu olmamızı isteyenlerin tuzağına düşmeyelim.Hele ki şu zamanlarda mümkün olduğunca ihtiyaçtan fazla harcama yapmamaya çalışalım.

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