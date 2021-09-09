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Gündem Türkiye'deki tüm inşaatlar durduruldu
Gündem

Türkiye'deki tüm inşaatlar durduruldu

Türkiye'deki tüm müteahhitler çimento fiyatlarındaki artışı boykot etmek üzere inşaatları bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durdurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 09:43:00 -
Türkiye'deki tüm inşaatlar durduruldu

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı.

 İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) tarafından yapılan açıklamada, inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mamullerinin başında çimentonun olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "Çimento sektöründe fahiş oranlara varan azmnların yapılması, sektör ve kamu adına artık kabul edilemez seviyeye ulaşmıştır" denildi.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden olumlu bir netice alınmadığı belirtilen açıklamada, "Tekelci fiyat uygulaması ve keyfiyete bağlı zamlar bardağı tarşıran son damla olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda, inşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.

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Yorumlar

CcC

Devlet neden denetlemiyor arkadaş bu tekelcileri. Marketler, toptancılar, halciler daha nice nice işletmeler kafalarına göre zam yapıyorlar.
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