Türkiye’deki STK’lar mazlum coğrafyalarda

Hasan Eğrigöz Ankara

Savaştan kaçan siviller özellikle Türkiye sınırına doğru göç etmek zorunda kalırken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan aileler, kışı Türkiye’nin İdlib’de yaptırdığı briket evlerde geçirdiler. Dünyanın gözleri önünde insan haklarının ihlal edildiği İdlib’de bayram yaşansın diye Türkiye’nin yardım kuruluşları şimdiden kolları sıvadı.

“Bayram gitmeyen bölgelere bayramı götürmeye çalışıyoruz”

Türkiye’den mazlum coğrafyalara giden yardımlarla mazlumların bayram yaşadığını ifade eden İnsani Yardım Vakfı İHH Ankara Sorumlusu Mustafa Sinan, “Her yıl olduğu gibi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da mazlum coğrafyalarında çocukların bayram yaşaması için çaba gösteriyoruz. Bayram öncesinde gıda, çocuk ihtiyaçları dahil olmak üzere İdlib’e yüzlerce tır yardım gitti. Çok şükür milletimiz bu konuda yardım elini uzatıyor. Kurban çalışmalarımız da başladı. Amacımız mazlum halklara bayramı yaşatmak. İran milislerinin ardından Esed rejimi insanlıktan nasibini almamış güçlerin ve Rusların zulümleri var orada. Şu an bir şey yokmuş gibi görünse de zulüm devam ediyor. Buna binaen biz oradaki mazlum kardeşlerimize daha fazla yardım göndermeye gayret ediyoruz. Ramazan ayından itibaren o tarafa ilaç, gıda, helal sertifikalı gıda, un sevkiyatlarımız oldu. Hâlâ da devam ediyor. Kurban için de özel çalışmalarımız var. Özellikle savaşta şehit olan kardeşlerimizin ailelerine kurbanda hisseler vererek en azından kurbanda biraz canlı tutmaya gayret ediyoruz. Bayram öncesinde gıda, çocuk ihtiyaçları dahil olmak üzere Türkiye’den İdlib’e yüzlerce tır yardım gitti. Tabi tırlarımızın içinde gıda yardımlarından ziyade hijyen paketinden tutun da tıbbi cihazlarına kadar çok malzeme gönderiyoruz. Çok şükür milletimiz bu konuda yardım elini uzatıyor. Milletimiz bu konuda çok duyarlı. Kurban çalışmalarımız da başladı. Amacımız bayram yaşamayan halka bayramı yaşatmak. İnşallah yetimlerimize bayram öncesinde de yardımlar göndererek gerçek bir bayram yaşatmaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.