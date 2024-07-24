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Gündem Türkiye'deki sapkın tarikatın lideri gövde gösterisi yaptı! Cezaevinden özel helikopterle çıktı!
Gündem

Türkiye'deki sapkın tarikatın lideri gövde gösterisi yaptı! Cezaevinden özel helikopterle çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:10:00 -
Türkiye'deki sapkın tarikatın lideri gövde gösterisi yaptı! Cezaevinden özel helikopterle çıktı!

Yaptıkları paylaşımlarla gündem olan ve sapkın cinsel içerikli partiler düzenleyen 'seküler Fergio House tarikatı' olayında organizatör F.G. tutuklanmış ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. F.G. resmen tahliye oldu. F.G.'nin iki koruma eşliğinde cezaevinden helikopterle ayrılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Yaptıkları paylaşımlarla gündem olan ve sapkın cinsel içerikli partiler düzenleyen 'Fergio House' olayında organizatör F.G. tutuklanmış ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Bugün yeni bir gelişme yaşandı. F.G. resmen tahliye oldu. F.G.'nin iki koruma eşliğinde cezaevinden helikopterle ayrılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Düzenledikleri müstehcen içerikli partilerle adını duyuran 'Fergio House' grubu operasyonla dağıtılmıştı. O organizatör F.G., 7 aydır tutukluydu, bugün serbest kaldı. F.G. cezaevinden çıkıp 2 korumanın eşliğinde bindiği helikopterle şov yaptı.

TUTUKLANMIŞTI

İstanbul merkezli 8 ilde sosyal medyada “Fergio House” hesabından müstehcen paylaşım yapan ve aynı hesap üzerinden müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şahıslara operasyon düzenlemiş, baskında 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, müstehcen içerikli videolarda kullanılan 70 farklı renk ve modellerde maske, 13 fantezi elbisesi, üzerinde geçersiz yazan 2 bin sahte 100 dolar banknot, fantezi malzemesi olarak kullanılan eşyalar, şüphelilere ait 19 cep telefonu ve sim kart ele geçirilmişti. Adliye sevk edilen zanlılardan F.G. isimli şüpheli tutuklanmıştı.

Çalışmaların devamında; F.G.(32), S.G.(32) ile S.G.C.(45) isimli şahısların suç gelirleriyle elde ettikleri değerlendirilen mal varlıklarına el konma kararı alınmıştı. Zanlıların piyasa değerinin yaklaşık 85 milyon TL olan; İzmir'de 1 daire, 1 arsa ve 1 tarla olmak üzere 3 taşınmaz ile 3 adet araca ve 3 şüpheli şahsın banka ve elektronik para hesaplarına el konulmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TAHLİYE OLDU!

Show Haber'in haberine göre yeni bir gelişme yaşandı. 3 yıla kadar hapsi istenen F.G. bugün serbest kaldı. Cezaevinden helikopterle çıktı.

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Yorumlar

Adanalı ömer ulaş

Şimdide Antakya'da şantiyede İslam'a laf ettiler bu İslam'a karşı yapılan saldırılar küfürlerin çoğalması Vallahi ortalık yakında çok karışacak eğer bu küfürün önüne geçilmezse çok fene olacak ortalık

Mustafa

Demekki Türkiye de adalet yetersiz cezalar çok azki insanlar aynı suçu birdaha çok rahat işliyorlar. Ak parti adalet hususunda millete kötülük yapanlara ceza karşısında sağlam duramadı cezalar yetersiz kötü insanlarda yakalanırsak 3-5 ay yatarız ama voleyi vururuz mantığı var onun için kötülükler devamlı çoğalıyor
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