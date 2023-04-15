Türkiye'deki Rus sayısını patlatacak anlaşma yapıldı!

Rusya ve Türkiye uçuş sayısındaki yetersizliği giderecek önemli bir anlaşmaya imza attı.

Son yıllarda tatil tercihini Türkiye’den yana kullanan Ruslar, bu yıl da Türk turizmini hareketlendirecek.

Uçuş sayısını yüzde 50 artıracak anlaşma tamam!

İki ülke, karşılıklı sefer sayısının bu yaz tatil döneminde yüzde 50 arttırılması konusunda anlaşmaya varırken haziran-ağustos döneminde havayolu şirketlerinin Rusya ile Türkiye arasında haftada bin 150 ila bin 200 sefer gerçekleştirmesi bekleniyor.

Buna göre bu yıl uçuşlarda yüzde 40-60 oranında bir artış olacağı öngörülüyor. Geçen yaz sezonunda hem Rus hem de Türk havayolu şirketleri tarafından haftada toplam 750 ila 850 sefer yapılmış, uçak seferlerinin üçte ikisi (haftada yaklaşık 750 sefer) Rus havayolu şirketleri tarafından, üçte biri ise (yaklaşık 400 sefer) Türk hava taşımacıları tarafından gerçekleştirilmişti.

“Havaalanlarımız karşılar”

İki ülke arasında karşılıklı sefer sayısının artırılması konusunda yapılan anlaşmaya ilişkin Coral Travel Group yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rusya’dan Türkiye’ye yönelik uçuşlarda artış olacak.

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Yetkililer, yakın zamanda havacılık alanında gerçekleşen anlaşmayla birlikte Rusya’nın farklı şehirlerinden Türkiye’nin tatil yörelerinin bulunduğu Akdeniz ve Ege bölgelerine gerçekleşecek seferlerde yüzde 15 ila yüzde 20 arasında artış olacağını söylüyor.

Havaalanlarının artan talep karşısında kapasitelerinin yeterli olduğunu vurgulayan Coral Travel Group yetkilisi, “Belirttiğimiz seviyelerdeki sefer artışlarının bölgelerde bulunan havaalanlarının kapasitesini zorlayacağını düşünmüyoruz. Havaalanlarımız bu kapasiteyi karşılayacak donanıma ve tecrübeye sahipler” dedi.

Ruslar listeye Kapadokya’yı ekledi

Akdeniz ve Ege’nin ardından Rus turistlerin yeni gözdesi Kapadokya’ya Moskova yönetimi geçtiğimiz haftalarda ilk uçuşlar için adım attı. Kapadokya’ya İstanbul veya Ankara üzerinden gelen Rus turistler artık direkt gelecek.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, Rus havacılık otoritelerinin Rus havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşları için yeni varış noktası olarak Kapadokya'yı seçtiklerini Türk meslektaşlarına bildirdiği belirtildi. Rosaviatsiya, yaptığı açıklamada 3 Rus havayolu firmasına Kapadokya’ya tarifeli uçuş düzenlemeleri için izin verdiğini duyurdu.

Bu karara göre; S7 Airlines ve Nordwind Airlines Moskova’dan, Red Wings Airlines ise Moskova Zhukovsky Havalimanı’nın yanı sıra Krasnodar, Mineralnye Vody, Rostov-onDon ve Soçi’den Nevşehir Havalimanı’na tarifeli uçuş düzenlemeye yönelik izin aldı. Şu anda Rus havayolları şirketleri, Rusya topraklarındaki herhangi bir noktadan Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun ve Gazipaşa havalimanlarına uçuş gerçekleştirebiliyor.

Bu yıl hedefi 7 milyon Rus turist

Rus turistlerin vizesiz olarak seyahat ettikleri ülkelerin başında Türkiye geliyor. 2022 yılında Türkiye'ye gelen Rusların sayısı yüzde11,4 artarak 5,2 milyona çıktı. Bu yıl Türkiye'ye gelen Rusların sayısının yüzde 15,4 artarak 7 milyona çıkması bekleniyor.

turizm ajansı