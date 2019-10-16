Türkiye’deki nükleer bombalar ABD’ye korku saldı! '12 haneli kodun girilmesi halinde...'

ABD'nin İncirlik Üssü'nde bulunan 50 nükleer silahı tahliye etmekte zorlandığı belirtildi. Bunda ABD'nin talimatnamelerinin yanı sıra Avrupalı ülkelerin bu bombalara ev sahipliği yapma konusundaki isteksizliğinin etkili olduğu bildirildi.

"ABD Türkiye'deki İncirlik Üssü'nde bulunan 50 nükleer silahı tahliye etme planı üzerinde çalışıyor" iddiasını sayfalarına taşıyan The Drive, bombaların güvenlik durumuna ve tahliye olasılığına ilişkin bir analiz yayınladı.

"Bomba kullanılmaz hale gelebilir"

The Drive, "Üsteki depo güvenli bir şekilde korunuyor, mühimmatlar ise yetkisiz erişim koruma sistemine sahip. Bombanın patlatılması için 12 haneli kodun girilmesi gerekiyor ve yanlış kodun girilmesi halinde bomba kullanılmaz hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

Site, nükleer silahların Türkiye'den tahliyesinin önünde bir dizi zorluk bulunduğuna ve bunların bazılarının ABD'nin talimatnamelerinden kaynaklandığına dikkat çekti.

"Nükleer mühimmatlar geniş güvenlik önlemleri altında tahliye edilmeli. Özellikle C-17 askeri kargo uçakları ve nükleer malzemelerin nakliyesini gerçekleştiren özel askeri filo ile taşınmalı. Ayrıca 'istikrarsız durumun' hakim olduğu bölgeler üzerinde uçuş yapılması yasak" diye devam eden The Drive, bunun İncirlik'in doğusunun ve güneyinin tahliyeye kapalı olduğu anlamına geldiğini vurguladı.

"Türkiye, ABD silahlarıyla vedalaşmak için acele etmiyor"

Teoride bombaları kuzeybatıdaki ülkelere, Belçika, Almanya ve Hollanda'daki depolara nakletmenin mümkün olduğunu kaydeden site, "Ancak bu ülkelerin hükümetleri seçmenleri kızdırmak istemedikleri için bu tür konulara hiç sıcak bakmıyor. Kaldı ki Türkiye, ABD silahlarıyla vedalaşmak için acele etmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

New York Times gazetesi, ABD Dışişleri ve Enerji Bakanlıklarından yetkililerin Türkiye’deki İncirlik Üssü’nde bulunan 50 nükleer silahı tahliye etme planı üzerinde çalıştıklarını iddia etmişti.

Gazetenin iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, bu silahların İncirlik'ten alınmasının Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ilişkisinin 'fiilen bitmesi' anlamına geleceği yorumu yapılmıştı.