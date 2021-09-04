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Siyaset Türkiye'deki mültecilerle ilgili önemli karar!
Siyaset

Türkiye'deki mültecilerle ilgili önemli karar!

AK Parti MYK'sında, büyükşehirlerde yaşayan sığınmacılarla ilgili çok önemli bir karar çıktı. Toplantıda, büyük illerde 'Suriyeli gettolaşması' olduğuna işaret edilerek, Ankara'da pilot uygulaması başlayan çalışmanın her ilde valilikler tarafından yürütülmesi kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 09:39:00 -
Türkiye'deki mültecilerle ilgili önemli karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından, büyükşehirlerde yaşayan sığınmacılarla ilgili önemli kararlar alındı. Toplantıda, başka illerde kayıtlı olduğu halde büyükşehirlerde yaşayan sığınmacıların tespit edilerek illerine gönderilmesi; ikâmet izni olmayan göçmenlerin de sınır bölgesindeki kamplara ya da sınır ötesinde kurulan yeni yerleşim alanlarına dağıtılması "öncelikli politika" olarak belirlendi

İki saat süren toplantıda, son olarak Ankara Altındağ'da yaşanan "mülteci" gerginliğinin ardından yeniden alevlenen "sığınmacılara yönelik tepkiselliğin" önüne geçilmesi için yeni bir formül arayışı gündeme geldi. Saha çalışmalarında vatandaştan en sık gelen şikâyetin büyük illerde "Suriyeli gettolaşması" olduğuna işaret edilirken, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı ve tepkilerin "kitlesel olaylara" dönüşebileceği değerlendirilen büyükşehirlerde kayıtsız göçmenlerle ilgili adım atılacağı kaydedildi.

Milliyet'in haberine göre, Ankara'da pilot uygulaması hafta içinde başlayacak olan çalışma diğer şehirlere de yayılacak, valilikler tarafından yürütülecek.

Sıkı denetim getirilecek

Bu kapsamda pilot uygulamanın başkentten başlatıldığı ifade edilerek, büyükşehirlerin mülki sınırlarının yeni sığınmacılara kapatılacağı; başka illerde kayıtlı olduğu halde büyükşehirlerde yaşayan sığınmacıların tespit edilerek illerine geri gönderilmesi planlandı. Kayıt dışı göçmenlerin tespiti için özellikle metruk binalarda ve kenar ilçelerde denetimlerin sıklaştırılacağı belirtildi. Türkiye'de ikâmet izni olmayan göçmenlerin de sınır bölgesindeki kamplara ya da sınır ötesinde kurulan yeni yerleşim alanlarına dağıtılması "öncelikli politika" olarak belirlendi. Ayrıca izinsiz çalışan, vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine de yaptırım uygulanacağı kaydedildi. Çalışmanın her ilde valilikler tarafından yürütüleceği ifade edildi.

AK Parti MYK toplantısında sahadan gelen en önemli şikâyet başlıklarından birinin de elektrik faturalarındaki artış ve yüksek gıda fiyatları olduğu belirtildi.

Bu iki başlıkta mutlaka bazı adımlar atılması gerektiği ifade edilirken, "Sahada durum genel olarak iyi; sosyal medyadaki yorumlara takılmayın" değerlendirmeleri yapıldığı da kaydedildi.

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Yorumlar

Yorumcu

Tutar gönderirsiniz 1 hafta sonra geri döner bir yolunu bulurlar. Haaa küresel gücüz ortadoğuda yön belirliyoruz bir daha o noktaya varmadanda ağzınızı açmayın aptallığınızın bedelini biz ödemek zorunda değiliz. Şamda emevi camiinde cuma kılıyorduk geçen hafta esed kıldı o cumayı orada belki utanırsınız....
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Nur Ahmet

Nihayet bir çalışma başlatıldı,ikamet izinleri olmayanlar sınır kamplarına gönderilecekmiş.Diğerleri için de bir çalışma yapılsın.Güvenli bölgelerde konutlar inşa edilsin,o konutlar için harcanan para, burada harcanan paradan fazla olmazdır.Bunları da hesaba katmak lazım.Bütün bunlar seçimde hükümetin lehine olacak şeylerdir.Suriyeliler mazlum insanlardır,onları kötülemiyoruz,fakat onlar yüzünden seçimi kaybetmek ve ülkeyi haçlı zillete bırakmak ta hiç akıllıca değildir.
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