Türkiye'deki MOSSAD ajanlarına ceza yağdı!

İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin adresleri ve görüntüleri dahil olmak üzere ele geçirdikleri gizli bilgileri MOSSAD'a ileten ajanlara ceza yağdı.

Türkiye'de yaşayan Filistinli aktivistler ile İsrail'in Filistin politikasına muhalif kişilere yönelik eylem hazırlığında oldukları ve İsrail istihbarat servisine casusluk yaptıkları iddia edilen 57 sanıklı davada karar çıktı.

AJANLARA CEZA YAĞDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların, Türkiye'de hedef gösterilen Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilere ait gizli bilgileri ele geçirerek para karşılığında MOSSAD'a aktardıkları ifade edildi. İsrail'in hedefindeki kişilerin toplu olarak bulundukları ve yaşadıkları yerlerin tespit eden kişilerin bugün duruşması görüldü ve o casuslara ceza yağdı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlandı. Mahkeme, 2 sanığı 'yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis, 35 sanığı ise 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ahmet Koray Özgürün ve Alperen Erkut'u 'yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' suçundan 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

35 SANIĞA 6'ŞAR YIL 8'ER AY HAPİS CEZASI

35 sanığı ise aynı suçtan 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptıran heyet, bu sanıklar hakkında 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca, 19 sanığın 'yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini' suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

MOSSAD ADINA ULUSLARARASI CASUSLUK

18 yıl 9'ar aydan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16'sı tutuklu 20 sanığın, Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları belirtildi.

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ ARAMA YAPILMADI

Sanıklarla kesinlikle görüntülü veya sesli arama yapılmadığı belirtilen iddianamede, İsrail istihbarat biriminin, uzaktan kaynak temini ve sahadaki hedeflerine yönelik araştırma, keşif, fotoğraf, video doküman, takip, darp, yaralama, soygun, adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçlayarak sanıklardan yararlandığı aktarıldı.

HAMAS İLE BAĞLANTISI OLAN KİŞİLERİN BİLGİSİNİ ELE GEÇİRDİLER

Hazırlanan iddianamede, sanıkların, İsrail istihbaratının hedef aldığı Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin adresleri ve görüntüleri dahil olmak üzere gizli bilgilerini ele geçirdikleri, sonrasında da bunları İsrail istihbarat görevlileri ile paylaştıkları belirtildi.

WESTERN UNİON SİSTEMİNDEN PARALAR AKTARILDI

Sanıkların yaptıkları işler karşılığında İsrail istihbaratından özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan "havale", "kripto para" ve "Western Union" sistemi üzerinden para aldıkları da iddianamede yer aldı.

Özellikle İsrail'in hedefindeki kişilerin toplu olarak bulundukları ve yaşadıkları yerlerin tespit edilmeye çalışıldığı belirtilen iddianamede, "Dolayısıyla bir sonraki aşamada bu şahısların infaz edilmesi ve kaçırılması da dahil farklı eylemlerin gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca dosya kapsamında yer alan MASAK raporları da incelendiğinde şüphelilerin bu faaliyetleri kapsamında menfaat temin ettikleri ve suç karşılığında da kazanç sağladıkları da aşikardır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, sanıkların İÇOM'a ait numaralarla yaptığı görüşmelere, telefonlarında yer alan görsellere ve para dekontlarına yer verildi. İÇOM'a ait hatlar ile keşif, video ve fotoğraf çalışmalarına dair görüşmeler yaptığı belirlenen sanıklardan Amal Sallamı Ep Sıala'nın savcılık ifadesi de iddianamede yer aldı. Buna göre, kendisini Mustafa olarak tanıtan ve Almanya'da olduğunu belirten bir kişiyle tanıştığını anlatan Sıala, kendisine bazı işler verip karşılığında para ödeyeceğini söylediği bu kişiye bir test videosu hazırlayıp gönderdiğini kaydetti.

SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN VİDEOSUNU MOSSAD'A İLETMİŞLER

İşe kabul edildiğini fakat sonrasında bu kişiyle bağlantısının kesildiğini, Samir Ferat isimli kişiyle irtibat kurduğunu belirten Sıala, Ferat'ın Süleymaniye Camisi'nin iç ve dış kısımlarının videosu ile Başakşehir'de bulunan bir sitenin fotoğraflarını istediğini, kendisi hasta olduğu için video ve fotoğrafları eşinin gönderdiğini, karşılığında da yaklaşık 450 dolar aldığını belirtti.