Türkiye'deki magazinin kirli yüzü Aleyna Tilki ile bir kez daha ortaya çıktı

Piyasaya sürüldüğü günden bu yana, gençlere ahlaksız ‘Batı’ kültürünü aşılayan Aleyna Tilki, yine bir başka skandal ile gündeme gelerek Türkiye'deki magazin dünyasının kirli yüzünü birkez daha gösterdi.

Henüz 18 yaşından küçükken pohpohlanarak meşhur edilen ve müstehcenlik heveslisi laikçi kesimlerin ballandıra ballandırdığı anlattığı Aleyna Tilki, ünlü diye tabir edilen birçok ismin kendisine ahlaksız teklifler yaptığını söyledi.

Enes Batur'un Youtube kanalına konuk olan Aleyna Tilki, "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" şeklindeki ahlaksız soruya Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ballandıra ballandıra ifade etti.

Tilki bununla kalmayarak Los Angeles'ta bir otel lobisinde Justin Bieber'ın kendisine yürüdüğünü iddia etti. Bu tekliflerden bazılarının Aleyna Tilki'nin 18 yaşından küçük olduğu döneme denk gelip gelmediği bilinmiyor. Çocuk istisamarı deyince mangalda kül bırakmayan magazinci ve laikçi müstehcenlik heveslilerinin Tilki'ye yapılan tekliflerde rol aldığı açıkça ortaya çıktı.