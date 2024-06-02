Türkiye'deki indirim... Apple AirPods 3, Türkiye indirimi yaptığını açıkladı: Fiyatı için resmi açıklama yapıldı

Apple genel olarak çok fazla indirim yapan bir marka değil. Özellikle de iPhone söz konusu olduğunda Cupertino merkezli teknoloji devi, kar payından ödün vermek istemiyor.

Son dönemde ülkemizde dolar çok fazla artmadığı hatta düştüğü için teknoloji tarafında önemli indirimler gerçekleşti. Apple ise hala bu konuda dirençli bir duruş sergiliyor.

Her ne kadar Apple’ın kendi sitesinde ürünleri son güncellenen fiyattan satılıyor olsa da e-ticaret devleri ve teknoloji mağazaları Apple ürünlerinin fiyatlarını düşürdü. Öyle ki bazı teknoloji mağazalarındaki Apple Türkiye garantili iPhone modelleri ile Apple’ın kendi online satış mağazası üzerinden satılan modeller arasında 10.000 TL’ye yakın fark var.

Apple AirPods 3 Türkiye fiyatı tepetaklak oldu, kısa süreli indirimi kaçırmayın

Nitekim bu farkı AirPods 3’te de görüyoruz. Hali hazırda 3. Nesil AirPods kulaklıkları Apple’ın kendi sitesinde 6800 TL’den satılmakta. Piyasa ortalaması ise 6000 TL. Fakat bazı e-ticaret siteleri bu fiyatın da hayli altına inerek önemli bir kampanya ya imza attı. Üstelik üye girişi yapıldığında farklı indirim kuponları da tanımlanabiliyor. Böylece fiyat biraz daha inmiş oluyor..

ÖNE ÇIKAN VİDEO