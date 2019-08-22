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Türkiye'deki Hint düğünlerinde rekor

Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Türkiye'de bu sene ilk defa 20 civarında Hint düğünü yaptıklarını belirtti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
Türkiye'deki Hint düğünlerinde rekor

Inventum Global Yönetici Ortağı Özpak, "Türkiye'de bu sene ilk defa 20 civarında Hint düğünü yaptık. Geçen yıl toplam 13 civarında düğün yapmıştık. Önemli bir artış oldu, bu bir ilk. Türkiye tarihinde bu düğünler rekor. Hint düğünlerinin cirosu çok büyük. Bütçeler çok yüksek. Bir düğünde yarım milyon dolardan 5 milyon, 70 milyon avro, hatta 100 milyon avroya kadar harcayan aileler var. Bunun üst limiti yok. Türkiye'nin turizm alt yapısı çok güçlü. Yıllık cirosu 40 milyar dolar civarında olan Hint düğünlerinden daha büyük pay almak gerekiyor" dedi.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya, özellikle son yıllarda renkli kıyafetleri, farklı yemek kültürleri ve gelenekleriyle öne çıkan Hint düğünlerine de ev sahipliği yapıyor.

Kentte lüks otellerde özellikle turizm sezonunun düşük olduğu dönemlerde binlerce kişinin katılımıyla üç gün üç gece süren düğünlerde renkli görüntüler oluşuyor. Yıllık cirosu 40 milyar dolar civarında olduğu belirtilen düğünlerin, Türkiye'de daha fazla yapılabilmesi için yoğun çalışma gerçekleştiriliyor.

Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren firmanın yönetici ortağı Özpak, Hint düğünleri açısından iyi bir yıl geçirdiklerini, Hintlilerin Türkiye'ye ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi.

Hindistan'ın büyük bir pazar olduğuna dikkati çeken Özpak, düğün için Türkiye'de en çok Antalya'nın tercih edildiğini, Bodrum ve Kapadokya'da da düğünlerin yapıldığını bildirdi.

Antalya'nın düşük sezonunun kasım ve mart ayları arasına denk geldiğini, Hindistan sıcak olduğu için düğün yapacakların serin havayı tercih ettiklerini aktaran Özpak, Hint düğünlerinin Türkiye için güzel bir fırsat olduğunu vurguladı.

Özpak, son yıllarda yaptıkları tanıtım çalışmaları sayesinde düğün yapacak her ailenin masasına Türkiye dosyasını koymayı başardıklarını dile getirdi.

Turizm faaliyetini her mevsime yaymak için düğünlerin önemli olduğuna işaret eden Özpak, "Türkiye'de bu sene ilk defa 20 civarında Hint düğünü yaptık. Geçen yıl toplam 13 civarında düğün yapmıştık. Önemli bir artış oldu, bu bir ilk. Türkiye tarihinde bu düğünler rekor. Ülkemizde şu ana kadar bu yılı çıkarırsak toplam 20 düğün yapılmadı. Bu yıl rekor olması sevindirici bir durum." diye konuştu.

"Bütçeler çok yüksek"

Hintlilerin yurt dışında düğün için daha çok Tayland, Malezya ve Singapur gibi ülkeleri tercih ettiğini anlatan Özpak, şunları kaydetti:

"Eğer biz kendimizi iyi ifade edersek, 20-30 düğün değil, 300, 500, hatta bin düğünü konuşur hale geleceğiz. Düğün pastasından çok küçük bir pay alıyoruz. 10 bine yakın düğün Hindistan dışında yapılıyor. Pasta çok büyük. Hint düğünlerinin cirosu çok büyük. Bütçeler çok yüksek. Bir düğünde yarım milyon dolardan 5 milyon, 70 milyon avro, hatta 100 milyon avroya kadar harcayan aileler var. Bunun üst limiti yok. Türkiye'nin turizm alt yapısı çok güçlü. Yıllık cirosu 40 milyar dolar civarında olan Hint düğünlerinden daha büyük pay almak gerekiyor."

Özpak, Hindistan ve Türkiye'nin karşılıklı vize uyguladığına değinerek, "Bu tür düğün ya da farklı grup organizasyonlarında ülke seçimi konusunda genellikle vize birinci kriter oluyor. Hint düğünü yapan Tayland, Dubai gibi yerler vize uygulamıyor. Hatta üstüne kişi başına 20, 50 avro Hint düğünlerine teşvik verenler var. Hindistan'a da esneklik sağlandığında kısa zamanda çok fazla ve büyük düğünler yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:12
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