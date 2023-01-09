Türkiye'deki hastalar kadar şanslı değiller... İngiltere hastaları zorunlu olarak...

Şarku’l Avsat’ın Reuters’tan aktardığı habere göre, devlet tarafından yürütülen sağlık hizmeti tüm vatandaşa ücretsiz bakım sağlıyor. Bu sistem yakın zamana kadar birçok İngiliz için bir gurur kaynağıydı.

NHS, yıllarca süren görece yetersiz yatırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri ve sağlık personelinin maaşları protesto ederek yaptığı grev nedeniyle baskı altında.

Hastanelerde bazı hastalar koridorlarda tedavi ediliyor, doktorlar ve hemşireler, personel ve yatak sıkıntısı nedeniyle hastaları taburcu etmek için mücadele ederken, ambulanslar hastaları acil servislere nakletmek için hastanelerin dışında kuyruğa giriyor.

Hükümet yaptığı açıklamada, doktorlara göre tıbbi tedaviye ihtiyacı fazla olmayan hastaların hastane dışında bakılması amacıyla kısa süreli bakım yerleri satın almak ve mevcut tesisleri iyileştirmek için 200 milyon sterline (242 milyon dolar) kadar ek fon sağlayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’daki NHS’nin de bakım yataklarına daha fazla fon yatırıp yatırmayacağına dair bilgi verilmedi.

Bazı hastaların başka yerlere nakledilmesi, hastanelerin koronavirüs hastaları için mümkün olduğu kadar çok yatak sağlamaya çalıştığı pandemi döneminde, İngiltere’de NHS tarafından kullanılan bir uygulamanın yeniden canlandırılması amacını taşıyor.

Sağlık Bakanı Steve Barclay konuya dair yaptığı açıklamada, “NHS, koronavirüs ve gripten kaynaklanan büyük bir baskı altında. Pandemi, Strep A ve yaklaşan grevlerin neden olduğu birikmiş iş yüküyle başa çıkmanın yanı sıra bu kış aşırı bir zorluk teşkil ediyor” dedi.

Barclay, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak için ek önlemlerin ana hatlarını belirlemek üzere Pazartesi günü parlamentoya hitap edecek.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, geçtiğimiz hafta hastane bekleme listelerini azaltmanın hükümetin bu yıl için beş önceliğinden biri olduğunu söyledi, ancak bu hedefe ulaşmanın diğer bazı hedeflere göre daha uzun sürebileceğini vurguladı.

NHS istatistikleri, yeni yıldan önceki hafta 10 hastane yatağından 9’undan fazlasının dolu olduğunu ve tıbbi durumları taburcu olmalarına izin veren hastaların günde 13 bin yatağı doldurduğunu gösterdi.