İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde yapay zeka, büyük veri, robotlar ve genetik gibi inovatif ve bilimsel unsurları kullanarak sanatsal çalışmalar yapan gençleri görünür kılmak amacıyla düzenlenen bang. Prix'in küratörü Esra Özkan, "Tüm derdimiz Türkiye'de neler olduğunu, nelerin üretildiğini dünyaya aktarmak. Türkiye'deki dijital sanat eserlerini dünyaya anlatmak istiyoruz." dedi.

İş ve teknoloji dünyasını yeni fikirlerle beslemeyi de amaçlayan bang. Prix ekibi, her yıl Kanada’nın Montreal şehrinde düzenlenen dünyanın en önemli teknoloji ve sanat etkinliklerinden biri olan TouchDesigner Summit'te konuşmacı olarak yer alacak.

Bu yıl 17-19 Ağustos'ta 20.'si düzenlenecek zirveye katılacak ekibin küratörü Özkan, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Özkan, ArtBizTech bünyesinde 2017'de kurulduklarını söyleyerek, aldıkları davetten dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti.

Gençlere destek olmayı istediklerinin altını çizen Özkan, eserlerini dijitale aktarabilmeleri için teknolojik alanda eğitmenlerle gençleri desteklediklerini dile getirdi.

- "Sanatçılar mobil olmak, yurt dışına gitmek, eserlerini götürmek istiyor"

Esra Özkan, plastik sanatlar alanına hitap eden çok önemli yarışmalar ve programlar olduğunu ancak dijital sanatlar alanında bu anlamda bir açık olduğunu aktararak, "Dijital sanatlar alanında belli başlı sorunlar var. Biz bunları çözmek için çalışma yapalım dedik. Touch Designer'a giriş hikayemiz de tam burada başladı." ifadelerini kullandı.

Öncelikle sanatçıların dertlerini dinlediklerine dikkati çeken Özkan, şunları kaydetti:

"Sanatçılar mobil olmak, yurt dışına gitmek, eserlerini götürmek istiyorlar. Bunun için fon arıyorlar. Biz de bu sorunları tespit etmek için dünya çapında bir anket açtık. Dünyanın çeşitli yerlerinden 500 festival sanatçısına mail attık. Bunların arasında küratörler ve akademisyenler de var. Onlardan anketi doldurmalarını istedik. Bunu 'Dijital Sanat Alanında Çalışan Sanatçıların Uluslararası Mobilitesi Projesi' altında yaptık. 'Biz onları uluslararası alanda nasıl mobil kılabiliriz ve bu alanda karşılaşacakları sıkıntıları nasıl önleyebiliriz?' diye düşündük. Onlardan aldığımız cevaplarla da bir rapor oluşturduk. Elimizdeki bu raporla ne yapacağımızı düşündük. Bir kere bu rapor, biz Türkiye'deyken bizden bağımsız uluslararası oldu. Kulaktan kulağa yayılarak başta Avrupa'nın 22 ülkesi olmak üzere dünyanın birçok yerine ulaştı. Elimizdeki raporla sorunları tespit ettik ve bunun doğrultusunda fikir ve çözüm üretmek için atölyeler yapmaya başladık."

bang. Prix'i farklı ve önemli kılan unsurun, ortaya konulan rapor ve çıkan fikirleri açık kaynak olarak paylaşması olduğunun altını çizen Özkan, kullanmak isteyen herkesin rapora erişim sağlayabildiğini aktardı.

- "Yurt dışında Türkler çok fazla ve yayılmaya başlıyor"

Küratör Özkan, Türkiye'de yaptıkları atölyelerin ardından oluşan beklenti doğrultusunda Londra'da da bir atölye gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bunun yanı sıra Londra'da sergi de açtık. Çünkü biz sanatçılarımızın yurt dışında temsil edilmesini istiyoruz. Bu alanda çok güçlü eserler üretiliyor. Türkiye'nin yurt dışından hiçbir farkı yok. Yurt dışında dijital sanatlar alanında çalışanlar da çok şaşkın. Türkler çok fazla ve yayılmaya başlıyor. İnsanlar bu alandaki hikayemizi ve ilgimizin sebebini merak ediyor." değerlendirmesini yaptı.

TouchDesigner Summit'e aldıkları daveti çok önemli bulduklarını söyleyen Özkan, "Türkiye'den birilerinin bu programa katılıyor olması da önemli. Bir başka önemli nokta da, biz buraya raporumuzla gidiyoruz. Yani derdimiz başka. Program öğretmek için gitmiyoruz, diğer tüm katılımcıların aksine. Biz çare bulmaya gidiyoruz. Bizim buradaki derdimiz bu." diye konuştu.

Özkan, etkinliğe katılımlarıyla ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade ederek, bunun sonucunda olumlu getiriler beklediklerini vurguladı.

- "Türkiye adına çok gurur verici"

Her şeyin iletişim üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Özkan, "Türkiye'ye çok büyük artıları olacağını düşünüyoruz. Tanınırlık artacak. Oraya gidip anlatmak önemli ama ilişkiyi sürdürebilmek asıl önemli olan. Tüm derdimiz Türkiye'de neler olduğunu, nelerin üretildiğini dünyaya aktarmak. Türkiye'deki dijital sanat eserlerini dünyaya anlatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkan, kazanılan tanınırlıkla bu alanda akıllarda yer edeceklerini ve ileride gerçekleştirilecek projeler için de bir temel oluşturacaklarını kaydetti.



Bir alanda öncü olmanın getirdiği sorumluklara da değinen Özkan sözlerini şöyle tammaladı:

"Arkadan gelen yeni oluşumlar için düzgün gitmeniz, sektörü kirletmemeniz gerekiyor. Biz sanatçının da organizasyonun da hakkını koruyarak, kimseyi ezip geçmeden ilerlemeye ve etik olmaya çalışıyoruz. Katılacağımız TouchDesigner Summit adına da meraklıyız. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilsek de nasıl yanıtlar alacağımızı ve nasıl fikirler çıkacağını bilmiyoruz. Az çok tahmin ediyoruz ve öngörülerimiz de var. Oradaki sanatçılarla bir araya gelip çözüm üretmeye çalışmak çok heyecan verici. Türkiye adına da çok gurur verici."

Her yıl dijital sanatlar alanında çalışan yüzlerce sanatçı, küratör ve tasarımcıyı bir araya getiren etkinlik, bu yıl 68 ülkeden gelen katılımcılarla, 45 atölye ve 21 konuşma programına ev sahipliği yapacak.