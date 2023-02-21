Türkiye'deki deprem ziyaretinin ardından Blinken’e Yunanistan'da savaş karşıtları tarafından protesto! O sözler

Türkiye'deki deprem bölgelerini ziyaretinin ardından Yunanistan’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Atina’da binlerce kişi tarafından protesto edildi.

O sözler

Çoğunluğu sol görüşlü ve savaş karşıtı olan göstericiler, sık sık NATO ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Yunanistan’ın NATO planlarına dahil olmasına ve silahlanma programlarının artmasının karşı çıkan göstericiler, "Savaşlar onların, ölüler bizim” sloganı attı.

Göstericiler, hükümetin sağlık ve eğitime daha fazla kaynak ayırmasını talep ederek, Yunanistan’ın NATO nedeniyle gelecekte bir hedef haline gelebileceğine dikkat çektiler.

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