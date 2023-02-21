Altın ve dolar kuru ne kadar oldu? 21 Şubat 2023 Döviz Kurları - Euro, dolar, sterlin, çeyrek, yarım altın kaç TL? Merkez Bankası kur önemli açıklamalar

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Haftanın ikinci iş gününe değer kaybıyla başlayan gram altın fiyatı, kapanışta ise dalgalı seyrini sürdürdü Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 21 Şubat 2023 Döviz Kuru...

Merkez Bankası kur açıklaması:

Dolar/TL kuru, Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesinde hareketli bir grafik sergiliyor. Kur, geçtiğimiz gün 19,30 seviyesini görmesinin ardından bu kez de Asya seansında 19,10 seviyelerine kadar yükseldi. Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanan piyasalarda ise beklenti faizlerin 100 baz puan daha indirilmesi yönünde oluştu.

2022’de yüzde 40 prim yapan Dolar/TL kuru bu geçtiğimiz günlerde 19,30 seviyesini test etmesinin ardından bugün yeni bir atak daha gerçekleştirdi. Kur dün gece 19,10 seviyesini test ederken, şu sıralarda 18,86 liradan değerleniyor. Döviz piyasasında şimdi ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 23 Şubat Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI DUYURACAK

2022 sonu itibarıyla faizleri tek haneye çekerek yüzde 9 seviyesine indiren Merkez Bankası, yılın ilk toplantısında bu seviyeyi koruyarak ‘pas’ geçmişti. Karar metninden bir önceki toplantıda yer alan faizin ‘yeterli düzeyde’ olduğu ifadesini ise çıkarmıştı.

Ancak ekonomistlerin bu ayki beklentisi faizlerin 100 baz puan daha indirilerek yüzde 8’e çekilmesi yönünde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizin daha da düşeceğini açıklaması da indirim beklentilerini güçlendirdi.

21 ŞUBAT 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 18,8646 (Alış) - 18,8746 (Satış)

EURO: 20,1131 (Alış) - 20,1198 (Satış)

STERLİN: 22,7720 (Alış) - 22,8862 (Satış)

1 DOLAR = 18,87 TL

19 Şubat Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

1.113,30

1.113,52

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.839,16

1.839,42

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.781,29

1.820,61

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL

7.125,15

7.260,17

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.551,44

3.641,22

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

7.125,15

7.260,17

ATA ALTIN FİYATI

7.574,65

7.762,91

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

630,52

759,17

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.038,84

1.107,03

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