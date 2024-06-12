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Dünya Türkiye'deki çakma solculara örnek olsun! Küba: Filistin için her gün acı çekiyoruz!
Dünya

Türkiye'deki çakma solculara örnek olsun! Küba: Filistin için her gün acı çekiyoruz!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 23:14:00 -
Türkiye'deki çakma solculara örnek olsun! Küba: Filistin için her gün acı çekiyoruz!

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken; Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, "Elimizden bir şey gelmediği için her gün acı çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Havana'yı ziyaret eden ve ellerinde Filistin bayrağı taşıyan gençlerle bir araya gelen Canel, Filistin kefiyesi taktı.

Canel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Filistin acı çekiyor. Elimizden bir şey gelmediği için her gün acı çekiyoruz. Bugün orada, dünyanın şeref ve haysiyeti tarif ediliyor. Tarihin ağırlığı, orada yaşananlara kayıtsız olanların üzerine çökecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sohbetin sonunda Canel, Filistin bayrağıyla birlikte gençlerle fotoğraf çektirdi.

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Vahap Kalyoncu

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