Türkiye'deki büyük tren kazaları

1945'ten bugüne yaşanan kazalarda 412 vatandaş hayatını kaybederken, 800'den fazla vatandaş da yaralandı.

BUGÜNE KADAR 14 BÜYÜK KAZA YAŞANDI

Türkiye tarihindeki feci tren kazalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ'da bugün meydana gelen tren faciasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü 73 kişi de yaralandı. Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonu devrildi.

95 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu kazalardan en büyüğü 20 Ekim 1957'de İstanbul Yarımburgaz'da meydana geldi. Bu kazada 95 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Makinist hatası, mekanik sorunlar ya da raylarda yaşanan problemler sebebiyle yaşanan ve ölümle sonuçlanan tren kazaları şöyle:

7 Ekim 1945: Erzincan, Bağıştan'da 2 yolcu treninin çarpışmasıyla 40 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

9 Ekim 1948: Ankara'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucunda 38 vatandaş öldü, 103 kişi yaralandı.

17 Mayıs 1952: Niğde, Ulukışla'da yolcu treni raydan çıktı. 31 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

20 Ekim 1957: İstanbul Yarımburgaz'da 2 yolcu treni çarpıştı. Faciada, 95 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

30 Nisan 1961: İstanbul, Kartal Cevizli'de 2 yolcu treninin çarpışması sonucunda 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

31 Ekim 1972: Konya'dan İstanbul'a giden bir yolcu treni Eskişehir'de bir yük trenine çarptı. Kazada 38 yolcu yaşamını kaybetti, 45'i ağır 90 kişi de yaralandı.

5 Ocak 1979: Ankara, Esenkent'te (Sincan) Anadolu Ekspresi Boğaziçi Ekspresi'ne çarptı, 20 kişi öldü, 136 kişi yaralandı.

9 Ocak 1979: Ankara, Behiçbey mevkiinde 2 banliyö treni çarpıştı. 32 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.

3 Mayıs 1980: İzmit'te 2 yolcu treni çarpıştı; 17 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

7 Haziran 1980: Kayseri'de bir yük treniyle Van Gölü Ekspresi'nin çarpışması sonucu 25 kişi öldü.

22 Temmuz 2004: İstanbul - Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya'nın Pamukova İlçesi yakınlarında Mekece köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 36 kişi yaşamını yitirdi, 74 kişi yaralandı.

27 Ocak 2008: İstanbul-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi Kütahya yakınlarında raydan çıktı. Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi.

27 Ağustos 2009: Bilecik Bozüyük'te Eskişehir-İstanbul seferini yapan trenin hemzemin geçitte iş makinesine çarpması sonucu trende bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

8 Temmuz 2018: Uzunköprü-İstanbul seferini yapan bir yolcu treni, vagonların raydan çıkması sonucu devrildi. Faciada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti 73 kişi yaralandı. Ulaştırma Bakanlığı yolcu treninde 362 yolcu 6 mürettebat olduğunu açıkladı.