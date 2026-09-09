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Spor
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Abdülkerim Bardakçı haberini kim attı ortaya? Galatasaraylılar şaştı kaldı bu işe....

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Abdülkerim Bardakçı haberini kim attı ortaya? Galatasaraylılar şaştı kaldı bu işe....

Galatasaray'da tüm gözler bugün oynanacak Lizbon maçında...

#1
Foto - Abdülkerim Bardakçı haberini kim attı ortaya? Galatasaraylılar şaştı kaldı bu işe....

Galatasaray bir yandan bu akşam Sporting ile çarpışacak... Bir yandan da kendilerini Galatasaraylı olarak gösteren ancak gerçekte Galatasaray düşmanı olan sosyal medya hesaplarını da yenmek zorunda kalacak... Okan Buruk'un işi hiç de kolay değil. Hem de hiç!

#2
Foto - Abdülkerim Bardakçı haberini kim attı ortaya? Galatasaraylılar şaştı kaldı bu işe....

Okan Buruk bu akşam sadece Sporting ile boğuşmayacak... Son dönemde sürekli olduğu gibi kendisini Galatasaraylı olarak gösteren sosyal medyadaki Galatasaray düşmanlarıyla da çarpışacak.

#3
Foto - Abdülkerim Bardakçı haberini kim attı ortaya? Galatasaraylılar şaştı kaldı bu işe....

Dün sabahtan akşama sosyal medya hesapları Abdülkerim Bardakcı'nın bu akşam Sporting karşısında oynamayacağı ile ilgili iddialar ortaya attılar. Yeni transfer Bishiabu'nun sahada olacağına ilişkin dedikodular yaydılar. Okan Buruk ise dün akşam bu iddiayı: "O haber kimden çıktı bilmiyoruz. Haberin doğruluğu yok. Abdülkerim Bardakcı hazır ve oynayabilecek durumda." diyerek yalanladı.

#4
Foto - Abdülkerim Bardakçı haberini kim attı ortaya? Galatasaraylılar şaştı kaldı bu işe....

Sosyal medya denilen bilgisayar algoritması zaten panik ve belirsizliklerle dolu içerikleri öne çıkarıyor. "Abdülkerim sakatlandı, yeni transfer ilk 11'de başlayacak" gibi radikal iddialar; taraftarlarda korku, rakiplerde ise merak uyandırarak dakikalar içinde binlerce etkileşim toplar. Bu hesapların birinci önceliği bilginin doğruluğu değil, trafiğin getirdiği reklam ve hesap görünürlüğüdür.

#5
Foto - Abdülkerim Bardakçı haberini kim attı ortaya? Galatasaraylılar şaştı kaldı bu işe....

Büyük maçlar öncesinde kulüp içerisindeki huzuru, teknik heyetin planlamasını ve taraftarın takıma olan güvenini sarsmak isteyen "kamufle" hesaplar bilinçli dezenformasyon yayar. Okan Buruk’un da sitem ettiği gibi, takımdaki en ufak bir taktik deneme veya rotasyon ihtimali kasten "kriz" ya da "sakatlık" kılıfına sokularak servis edilir.

#6
Foto - Abdülkerim Bardakçı haberini kim attı ortaya? Galatasaraylılar şaştı kaldı bu işe....

Maçın taktiksel hazırlıklarından ziyade, saha dışı dedikoduların ve sosyal medya polemiklerinin konuşulması camiadaki konsantrasyonu böler. Fotospor'a göre; Buruk'un basın toplantısında "Bizim haberlerimiz hep dışarı çıkıyor" diyerek olaya doğrudan müdahale etmesi, hem taraftara güven vermek hem de takımı bu dış gürültüden izole etmek için kritik bir hamle olmuştur.

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