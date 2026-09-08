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Gündem Alevler evlerin kapısına dayandı! Mahalleli kovalarla yangına koştu
Gündem

Alevler evlerin kapısına dayandı! Mahalleli kovalarla yangına koştu

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Adana Kozan'da orman yangınının yerleşim alanlarına yaklaşmasıyla mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla mücadeleye katıldı.

Adana’nın Kozan ilçesinde orman yangını Topaç Mahallesi’ndeki evlere kadar yaklaşınca korku dolu anlar yaşandı.

 

Mahalleli çaba sarf etti

Alevlerin yerleşim alanına yaklaşmasıyla mahalle sakinleri ellerine kovaları alarak yangına müdahale etti. Vatandaşlar, kovalarla taşıdıkları suyu alevlerin üzerine dökerek yangının ilerlemesini engellemeye çalıştı. Alevlerin bazı noktalarda ciddi boyuta ulaşması üzerine traktörlerle yangının etrafı çevrilmeye çalışıldı. Mahalleli, evlerinin alevlere teslim olmaması için büyük çaba sarf etti.

 

Öte yandan, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde devam eden orman yangınlarına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye son verildi.

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