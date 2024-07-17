Türkiye'deki Bu Yılan Dünyada Viral Oldu!

Muğla'da bir yılan, vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüleriyle gündem oldu. Görüntülerde yılanın alışılmadık baş yapısı ve dışa dönük kulakları, izleyenleri şaşırttı.

Türkiye’nin sıcak iklimi, birçok yılan türüne ev sahipliği yapıyor, ancak bu türün görülmesi ilk kez gerçekleşti. Fethiye ilçesinde, pek çok kişinin daha önce karşılaşmadığı bir yılan türü, liman yakınlarındaki kayalıklarda görüntülendi.

Muğla Gazetesi'nin haberine göre, yılan bir süre sonra kayboldu. Tatil için Fethiye’ye gelen Deniz Kuşseven, bu ilginç sürüngeni ilk kez gördüğünü belirterek, “Limanda kahvaltı yaparken kayaların üzerinde farklı bir baş yapısına ve dışarıda kulaklara sahip bir yılan gördüm. Bu yüzden ilgimi çekti ve videoya aldım. Çevredeki birçok kişi de yılanı telefonlarıyla çekti,” dedi. Kuşseven, yılanın daha sonra gözden kaybolduğunu da ekledi.

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