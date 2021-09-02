Türkiye'deki batı yalakası femifaşistler bakın görün! ABD'de kürtaj yasaklandı

Türkiye'de feminizm savunucuları 'cinayet' olarak nitelenen kürtajın yasaklanmaması için diretirken, dünya ülkeleri teker teker kürtajı yasaklıyor.

ABD'nin en yüksek nüfuslu ikinci eyaleti Texas'ta yakın tarihin en sert kürtaj yasaklarından biri yürürlüğe girdi.

Cumhuriyetçi Greg Abbott tarafından imzalanan eyalet yasası, sağlık profesyonellerinin bebekte herhangi bir kalp aktivitesi tespit etmesi durumunda kürtaj yapamayacak. Kalp aktivitesi genellikle hamileliğin 6. haftasında, birçok kadın hamile olduğunu farkına varmadan önce meydana geliyor.

Yasa, 1973'te kürtajı yasallaştıran Roe v. Wade davasında alınan emsal karardan bu yana kürtaja karşı yürürlüğe sokulmuşların en serti olacak.

Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri, çarşamba günü yürürlüğe giren yasa hakkındaki sessizlikleri nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan adayı Hillary Clinton, Yüksek Mahkeme'nin yasayı en azından geçici olarak engellemesini gerektiğini savundu. Biden, yasanın anayasal hakları ihlal ettiğini söyledi.

Yüksek Mahkeme engellemedi

Yüksek Mahkeme, geç saatlerde yasayı engellememe kararı aldı. Donald Trump'ın atamalarıyla 9 hakimden 6'sı muhafazakardan oluşan mahkemede yasayı engellemek için gündeme getirilen acil durum talebi 5-4 ile reddedildi.

Yasanın normalde 30 Ağustos'ta federal mahkemede görüşülmesi planlanırken çoğunlukla muhafazakarların bulunduğu 5. Temyiz Mahkemesi, duruşmayı iptal etmişti. Konu daha sonra Yüksek Mahkeme'ye taşındı.

Yüksek Mahkeme'nin gündeme alması istenilen bir başka eyalet çaplı kürtaj yasağı da Mississippi'nin eylül ayında yürürlüğe sokacağı kürtaj yasağı. Bu yasa da hamileliğin 15. ayından sonra kürtajı yasaklıyor.