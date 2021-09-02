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Dünya Türkiye'deki batı yalakası femifaşistler bakın görün! ABD'de kürtaj yasaklandı
Dünya

Türkiye'deki batı yalakası femifaşistler bakın görün! ABD'de kürtaj yasaklandı

ABD'nin Texas eyaletinde kürtaj yasağı yürürlüğe girdi, Yüksek Mahkeme ise engellemedi. Yasa, 1973'te kürtajın yasallaşmasından bu yana yürürlüğe sokulan en ağır yasak olarak görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan adayı Hillary Clinton, yasanın geçici olarak engellemesi gerektiğini savundu. ABD'de böyle bir karar verilirken Türkiye'de ise feministler kürtajın yasaklanmaması için diretiyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 12:30:00 - 2021-09-02 12:31:08
Türkiye'deki batı yalakası femifaşistler bakın görün! ABD'de kürtaj yasaklandı

Türkiye'de feminizm savunucuları 'cinayet' olarak nitelenen kürtajın yasaklanmaması için diretirken, dünya ülkeleri teker teker kürtajı yasaklıyor.

ABD'nin en yüksek nüfuslu ikinci eyaleti Texas'ta yakın tarihin en sert kürtaj yasaklarından biri yürürlüğe girdi. 

Cumhuriyetçi Greg Abbott tarafından imzalanan eyalet yasası, sağlık profesyonellerinin bebekte herhangi bir kalp aktivitesi tespit etmesi durumunda kürtaj yapamayacak. Kalp aktivitesi genellikle hamileliğin 6. haftasında, birçok kadın hamile olduğunu farkına varmadan önce meydana geliyor.

Yasa, 1973'te kürtajı yasallaştıran Roe v. Wade davasında alınan emsal karardan bu yana kürtaja karşı yürürlüğe sokulmuşların en serti olacak. 

Demokrat Parti'nin önde gelen isimleri, çarşamba günü yürürlüğe giren yasa hakkındaki sessizlikleri nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye tepki gösterdi. ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan adayı Hillary Clinton, Yüksek Mahkeme'nin yasayı en azından geçici olarak engellemesini gerektiğini savundu. Biden, yasanın anayasal hakları ihlal ettiğini söyledi. 

Yüksek Mahkeme engellemedi

Yüksek Mahkeme, geç saatlerde yasayı engellememe kararı aldı. Donald Trump'ın atamalarıyla 9 hakimden 6'sı muhafazakardan oluşan mahkemede yasayı engellemek için gündeme getirilen acil durum talebi 5-4 ile reddedildi.

Yasanın normalde 30 Ağustos'ta federal mahkemede görüşülmesi planlanırken çoğunlukla muhafazakarların bulunduğu 5. Temyiz Mahkemesi, duruşmayı iptal etmişti. Konu daha sonra Yüksek Mahkeme'ye taşındı.

Yüksek Mahkeme'nin gündeme alması istenilen bir başka eyalet çaplı kürtaj yasağı da Mississippi'nin eylül ayında yürürlüğe sokacağı kürtaj yasağı. Bu yasa da hamileliğin 15. ayından sonra kürtajı yasaklıyor. 

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Yorumlar

Hüseyin

Pankart tutanların tiplerini görmüyormusunuz. Bunların alayını kürtaj değil, belediye kısırlaştırsın bizde kurtulalım.
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Saçmalık.

Bu kanun kadınları yasadışı yollara, tehlikeli kürtajlara yönlendirecek. Bebeği istemeyenin hayatı da tehlikeye girecek. Doğurup evlatlık verse yıllar sonra anne baba arayanlar çıkıyor. Biyolojik annesini bulsa bir türlü bulmasa bir türlü.
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