‘Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 7 finalist belli oldu
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 7’nci kez düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model belli oldu.
Dernek üyelerinin yaptığı oylama sonucu 38 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant olarak belirlendi. 10 Mayıs’taki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucu en fazla puanı alan model, 7 Haziran’da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, ‘Yılın Tasarımı’, ‘Yılın Basın Lansmanı’ ve ‘Yılın İnovatif Projesi’ dallarında da ödül verilecek.