  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi ‘Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 7 finalist belli oldu
Ekonomi

‘Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için 7 finalist belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 7’nci kez düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 23:31:00 -
‘Türkiye’de Yılın Otomobili" seçimi için 7 finalist belli oldu

Dernek üyelerinin yaptığı oylama sonucu 38 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant olarak belirlendi. 10 Mayıs’taki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucu en fazla puanı alan model, 7 Haziran’da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, ‘Yılın Tasarımı’, ‘Yılın Basın Lansmanı’ ve ‘Yılın İnovatif Projesi’ dallarında da ödül verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay