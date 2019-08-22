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Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 50’si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor

Türkiye’de son dönemde yetişkinlerin yüzde 50’si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
Türkiye’de yetişkinlerin yüzde 50’si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor

Türkiye’de son dönemde yetişkinlerin yüzde 50’si ay sonunda eksi bakiyeye düşüyor. Yüzde 42’lik bir oran ise borç alıyor. Yapılan incelemeye göre Türkiye’de yetişkinlerin yalnızca yüzde 66’sı faturalarını zamanında ödüyor.


Türkiye’de temel bankacılık işlemlerinden borçlanma ve yatırım seçeneklerine kadar pek çok alanda finansal araçların kullanımı hızla artıyor. Yetişkin nüfusun yüzde 33’ü en az bir kredi kartına sahipken, 150 milyon aktif banka ve 66 milyon kredi kartı bulunuyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanan toplam kişi sayısı ise 19,3 milyon. Böylesine ciddi rakamlara rağmen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 69’u temel finansal kavramlara hakim olduklarını ifade ederken, yöneltilen sorular neticesinde yalnızca yüzde 24’ünün iyi bir finansal okuryazarlık seviyesinde olduğu ortaya çıkıyor.


“Yetişkinlerin yüzde 50’si eksiye düşüyor, nüfusun yüzde 66’sı faturalarını zamanında ödüyor”


Türkiye’nin finansal okuryazarlık düzeyinin Hindistan, Ürdün ve Vietnam gibi ülkelerle aynı seviyede olduğunu belirten Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan, “Türkiye’de son dönemde yetişkinlerin yüzde 50’si ay sonunda eksi bakiyeye düştüklerini ve yüzde 42’si de borç aldığını belirtiyor. Öte yandan nüfusun sadece yüzde 66’sı faturalarını zamanında yatırıyor. Tüm veriler göz önünde bulundurulduğunda tüketicilerin, kredi alarak borçlanmadan önce mutlaka araştırma yapması, bankaların faiz oranlarını karşılaştırması ve bütçe hesabı yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.


“Tüketiciler sigorta almadan veya kredi çekmeden önce internette karşılaştırma yapıyor”


Araç sigortasından kredi ve mevduat faiz oranlarına kadar birçok finansal karar alma sürecinde tüketiciler; finansal okuryazarlık seviyeleri arttıkça kısa sürede detaylı bilgi almak, ürün veya hizmetleri karşılaştırabilmek ve tasarruf edebilmek için online karşılaştırma platformlarına başvuruyor. Hesapkurdu.com’un verilerine göre, son 5 yılda Türkiye’de online kredi karşılaştırma sayısı yüzde 120 artarak, aylık ortalama 1,5 milyon sorguya ulaştı. Türkiye’de finansal okuryazarlık seviyesinin yetersiz olmasının birçok soruna kaynaklık ettiğini söyleyen Onur Tekinturhan, “Tüketicilerin finansal bilgi yetersizliği dolandırıcılık, maliyet ve kar-zarar hesaplamalarında hatalar gibi birçok olumsuzluğun temel nedeni olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada tüketicinin beklentisini karşılayacak, kullanımı kolay ve anlaşılır sistemlere ihtiyaç duyuluyor” dedi.


“Finansal okuryazarlığı artıracak projeler için özel yazılım ekibi kuruluyor”


Türkiye’de finansal karşılaştırma kültürünü oluşturmaya odaklandıklarını belirten Onur Tekinturhan, “Tüketicinin kredi ve sigorta ürünlerini satın alırken yaşadığı deneyimi dijitalleştirerek baştan sona dönüştürmek istiyoruz. Kullanıcının finansal işlemleri kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmesi için gerekli altyapıyı geliştirecek 20 kişilik yazılım ekibi istihdam ediyoruz. Bu ekip, Türkiye’de finansal okuryazarlık seviyesinin artması için çalışan en büyük yazılım ekibi olacak. Yazılım ekibimiz, banka ve sigorta şirketleriyle elektronik entegrasyon projeleri gerçekleştirip, bu şirketlerin finansal süreçlerini dijital dünyayla daha uyumlu hale getirecek. Geliştireceğimiz finansal hesaplama araçlarıyla tüketicilerin finansal süreçlerde daha efektif kararlar vermesinde rol alırken, finansal ürün ve hizmetler; erişilebilir, şeffaf, kolay kullanımlı ve karşılaştırılabilir hale gelecek” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
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