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Ekonomi Türkiye'de yeni sahalarda yeni keşif, sondaj heyecanı! Enerji Bakanı: Konutlarda ücretsiz doğal gaz milyarlarca...
Ekonomi

Türkiye'de yeni sahalarda yeni keşif, sondaj heyecanı! Enerji Bakanı: Konutlarda ücretsiz doğal gaz milyarlarca...

Yeniakit Publisher
2023-05-21 21:07:00 - 2023-05-21 21:31:47
Türkiye'de yeni sahalarda yeni keşif, sondaj heyecanı! Enerji Bakanı: Konutlarda ücretsiz doğal gaz milyarlarca...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dikkat çeken özel açıklamalar yaptı. Dönmez, "Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Doğu Karadeniz'de petrol bulma ihtimalimiz var" açıklamasını yaptı. Öte yandan Mayısta hiç doğalgaz faturası ödemeyen vatandaş 11 ay boyunca da mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gaz için ücret ödemeyecek, ön ödemeli kullanıcıların da hak kaybı olmayacak...

Türkiye'de yeni petrol heyecanı sürüyor. Sondaj başladı TPAO, Şırnak'ta terörden temizlenen Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetlerine başladığını duyurdu.ŞAY-2 kuyusunda çalışmaların Temmuz sonu itibarıyla 3150 metre son derinlikte tamamlanması planlanıyor.

Son dakika haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Haber Global ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bakan Dönmez'in müjdeleri de vardı.

Dönmez'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Cumhur İttifakı her halükarda bu seçimin kazananı olmuştur. En büyük rakip rehavet. Biz sandığa sahip çıkarsak bir sıkıntı yaşamada seçimi alacağız. Bir kez daha destek verme anlamında genelde olumlu bir hava var.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ MÜJDESİ

24 Nisan itibarıyla sistemde bazı yazılım değişikliklerine ihtiyacımız olduğu için 1 hafta kadar okuma yapmadık. Mayıs başı itibarıyla faturalar çıktı. Türkiye'deki abonelerin ilk faturaları bu ayın sonuna kadar gidecek. Her vatandaşımız bundan yararlanmış olacak. Bu 1 yıllık desteklemenin toplam tutarı 40 milyar lira olacak.
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DOĞU KARADENİZ MÜJDESİ

Karadeniz'de çalışmalar devam ediyor, edecek. Yeni sahalarda keşif amaçlı sondajlarımızı da yapacağız. Ağırlıklı olarak Zonguldak açıklarında çalışıyoruz. Ordu açıklarındaki sismik çalışmalarımızı tamamladık. Bir sondaki aşamada Doğu Karadeniz'e gideceğiz. Orada petrol bulma ihtimalimiz var. Trabzon-Rize açıklarında bir sondajımız daha olacak. Batı'dan Doğu'ya potansiyel görülen her yere girilecek.

"DÜNYANIN EN KALİTESİ PETROLÜ GABAR'DAN ÇIKTI"

Gabar'daki çalışmalarımıza 4 yıl önce başladık. Dünyanın en kaliteli petrolü Gabar'da çıktı. Niçin son yıllara kaldı? Bunun seçim yatırımıyla bir ilgisi yok. Son 5-6 yıldır bu bölgedeyiz, terör nedeniyle daha evvel giremedik. Biz şimdi oralara güvenli bir şekilde gidebiliyoruz. Terör faaliyetlerinin sadece ülkeyi bölmek için değil, yer altı kaynaklarının kullanımına engel olmak için de olduğunu görüyoruz. Biz yeni keşiflere de imza atabiliriz Cudi ve Gabar'da.

Dün itibarıyla şehit öğretmen Aybüke Yalçın 2. kuyunun sondaj çalışmalarına başladık. Oradan da bir üretim haberi gelebilir.

Güçlendirilmiş parlamenter sistemin çok iyi olacağını söylüyorlar. Türkiye bunu denedi, hiçbir artısı yok. Türkiye böyle bir sisteme sahip olduğu için son derece şanslı. Şimdi güçlü bir meclisimiz var. Güçlü meclise güçlü başkan yakışır.

Enerji bugün hava, su kadar önemli. Son yıllarda hemen her ilimize doğal gaz götürdük. Enerjisiz hayatı sürdürmek mümkün değil. 1986'da almaya başladık Rusya'dan gazı. Biz Türk Akımını yapmamış olsaydık, gazı Karadeniz'in altından Rusya'dan direkt almamış olsaydık problemle karşı karşıya kalabilirdik. Türkiye bugüne kadar başlamış olduğu her projeyi zamanında bitirdi. Yerli gazımız arz güvenliğimizi güçlendirmiş oldu. Üretilebilecek fazla gazın yurt dışı pazarına satışıyla ilgili bir fırsat da elde etmiş olduk.

Yusufeli barajında elektrik üretimi ne zaman başlayacak?

DSİ aslında projeyi bitirdi. Su tutma işlemleri yapılıyor şu anda. Tahminimce 1-2 ay içerisinde deneme üretimleri artık başlayabilir. Üzerinde yıllarca çalıştığımız projelerimizden biri bu.

 Türkiye'de yeni petrol Sondaj haberi;

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, Şehit Aybüke Yalçın-1 (ŞAY-1) kuyusu ile 41 API graviteli petrol keşfi yapılan ve mevcut durumda günlük 1250 varil üretim yapılan sahanın sınırlarının belirlenmesi amacıyla ŞAY Petrol Sahası'nda çok sayıda tespit ve üretim kuyusunun lokasyon belirleme çalışmaları tamamlandı.

Bu kapsamda, ŞAY-1 kuyusunun 1,5 kilometre kuzeydoğusunda Şehit Aybüke Yalçın-2 (ŞAY-2) kuyusunda sondaj faaliyetlerine dün itibarıyla başlandı. ŞAY-2 kuyusunda çalışmaların Temmuz 2023 sonu itibarıyla 3 bin 150 metre son derinlikte tamamlanması planlanıyor.Kuyuda petrol keşfi yapılan ve ŞAY-1 kuyusunda test edilen rezervuar seksiyonlarının dışında daha derin, olası rezervuar bölgelerinin de hidrokarbon potansiyelleri test edilecek.

TPAO, yüzde 100 sahibi olduğu bu sahalarda 2023 yılının ikinci yarısında yeni keşif amaçlı kuyuların sondajını da yapmayı planlıyor.

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Yorumlar

Talib Agbi

Bu Müjdeler daha bir kücük baslangic, asil Müjdeler TL' deger Kazaninca Refaha ulasacagiz. O zaman Issiz Almanlar gelip bizim yapmak istemedigimiz isleri yapacaklar, cünkü Almanya bile arti Borc Bataginda bir Ülke haline Geldi, Italya ve Fransadan sonra.

434

biraz çabuk çıkarın petrol doğalgazı çok uzatmayın biran önce işletin
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