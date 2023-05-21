Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten uyarı! Az önce duyurdu: Altın için '28 Mayıs alarmı! Tahmini olay oldu

Gram altın, dolar, euro kuru derken İslam Memiş onu da bildi... Son dönemde isabetli tahminleriyle tanınan Memiş, iki haftadır herkesi uyarıyordu. Alan aldı, almayan ise kaybetti. İşte İslam Memiş sinyalini haftalar önce verdiği flaş gelişmeyle ilgili yeni yorumları...

İslam Memiş, "finansal tufan" diyerek uyarılarda bulundu. Memiş, "Resesyon ve işsizlik krizine hazır olun" demişti. Yeni açıklamalar geldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önünde sonunda söylediğinin çıkmasıyla ün kazandı. Özellikle gram altın konusunda isabetli tahminleriyle bilinen Memiş ilerleyen dönemde diğer yatırım araçlarıyla ilgili de çarpıcı yorumlarda bulunmaya başlamıştı. Haber Global'in aktardığı haberde: 14 Mayıs'taki seçimlerden önce fahiş fiyattan gram altın alımı yapıldığına dikkat çeken İslam Memiş, ikinci turdan önce aynı hatanın yapılmaması yönünde yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş'in gram altınla başlayan serüveni, sonrasında sırasıyla gümüş, euro dolar paritesi, ons altın, euro, sterlin ve dolar yorumlarıyla genişledi.

Ancak İslam Memiş bir süredir yoğunluğunu bir başka yatırım aracına vermişti. Sürekli yorumlarında oraya dikkat çekiyordu. Sonunda söylediği oldu.

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İşte İslam Memiş'in yeni isabetli tahmini ve peşinden yaptığı dumanı üstünde yorumları...

Muharrem İnce'nin 'Çekiliyorum' açıklamasıyla Borsa İstanbul çılgınlar gibi yükselmeye başladı.

İslam Memiş bunu bir süredir söylüyordu ve beklenen oldu. Bu artışın ardından İslam Memiş peş peşe tweet'ler atarak yeni yorumlarda bulundu, çok çarpıcı ifadeler kullandı.

"Zamanında alan kazandı. Güzel. O kazanç devam edecek. Ancak ilk kez alacaklar hesabını iyi yapmalı. Benim sıralamam borsa, euro, sterlin, TL. Benim sepetim bu. Yarışmacı arkadaşlara başarılar.

Borsa yüzde 5 yukarıda. Borsayı tercih eden kazandı.

İki haftadır ısrarla borsa diyorum. İki haftadır bankadan dolar, altın veya gümüş alan kaça satacağına bir baksın şimdi. Bir de dönsün borsaya baksın.

Biçtiğinden memnun olmayan, dönüp ektiğine bakacak.

Bugün serbest piyasalarda gram altın 1475 lira, gram gümüş 18.62, dolar 21.74, euro 23.72 liraya yükseldi.

İki haftadır onlarca kez uyardım. Herkes kendi tercihini yaptı. Çok üzülen olacak. Onlar için artık yapılacak bir şey yok. Artık sessiz moda geçme vakti. Selametle."