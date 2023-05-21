Petrol fiyatlarında dalga! Benzin ve motorine zam var mı? Araç sahipleri: Akaryakıt, motorin fiyatları, fiyatlarındaki son durum

Petrol fiyatları ABD’de yaşanan borç krizi ve Fed faiz kararının gölgesinde kalmaya devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatları için indirim-zam haberi var mı? sorusuna yanıt aranırken benzine zam geleceği öğrenildi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile 21 Mayıs Pazar benzin-mazot litre fiyatı…

Brent petrol, 21 Mayıs Pazar günü 75,58 dolardan alıcı buluyor. Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 75,12 dolardı.

Benzin ve motorine zam var mı?

Foreks Haber'in sektörden aldığı bilgiye göre, Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 77 kuruş artış bekleniyor.

Söz konusu tarihde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul (Anadolu) Akaryakıt Fiyatları ( 21 Mayıs 2023 Pazar

ÖNE ÇIKAN VİDEO

V/Max Kurşunsuz 95: 19.76 TL/LT

V/Max Diesel: 19.33 TL/LT

V/Pro Diesel: 19.28 TL/LT

POGaz LPG: 10.47 TL/LT

İstanbul (Avrupa) Akaryakıt Fiyatları 21 Mayıs 2023 Pazar

V/Max Kurşunsuz 95: 19.81 TL/LT

V/Max Diesel: 19.39 TL/LT

V/Pro Diesel: 19.34 TL/LT

POGaz LPG: 10.74 TL/LT

Ankara Akaryakıt Fiyatları ( 21 Mayıs 2023 Pazar

V/Max Kurşunsuz 95: 20.16 TL/LT

V/Max Diesel: 19.76 TL/LT

V/Pro Diesel: 19.71 TL/LT

POGaz LPG: 10.67 TL/LT

Izmir Akaryakıt Fiyatları 21 Mayıs 2023 Pazar

V/Max Kurşunsuz 95: 20.17 TL/LT

V/Max Diesel: 19.85 TL/LT

V/Pro Diesel: 19.8 TL/LT

POGaz LPG: 10.52 TL/LT

NOT: Fiyatlar anlık farklılık gösterebilir.

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