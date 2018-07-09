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Türkiye'de yeni dönem! 'Diktatör ittifakı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıllardır 'Diktatör' ifadesiyle yaftalayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sözde 'Demokrasi' nidalarıyla yeni parti kuran Meral Akşener'in son yaptıkları 'Diktatör arayanlar CHP ve İYİ Parti'ye baksın' yorumlarına neden oldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:34
Türkiye'de yeni dönem! 'Diktatör ittifakı'

Kasetle CHP'nin başına geçmesinin ardından girdiği 9 seçimde de mağlup olmasına rağmen CHP Genel Başkanlığını bırakmayan ve rakiplerini türlü oyunlarla ekarte eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide resmen diktatörlük rejimini uygulamaya başladı. Son olarak 24 Haziran seçimlerinin ardından başkanlığı tartışmaya giren Kılıçdaroğlu, sert bir yönetim anlayışı uygulamaya başlayarak Milletvekillerinin grup başkanvekillerine sormadan medyaya konuşmaması gerektiğini söyledi.

HERKES KAFASINA GÖRE KONUŞMASIN!

Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleştirilen grup toplantısında, "Medyaya çıkacak arkadaşlar, grup başkanvekillerine bilgi versinler. Grubumuz disiplin içinde hareket etmeli, herkes parti disiplinine uymalı. Parti içi tartışmalar parti içinde kalmalı. Herkesin kafasına göre konuşmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan MHP'den kovularak İYİ Parti'yi kuran Meral Akşener de Kılıçdaroğlu'na özenerek seçim sonrası partide terör estirmeye başladı. Seçim dönemi miting meydanlarında demokrasi nidaları atan Akşener Meclis'te MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye ilgi gösteren vekillerine karşı çok sert ifadeler kullandı.

'UYMAYAN İYİ PARTİ'Yİ TERK ETSİN'

MHP Lideri Bahçeli, Meclis'te yapılan yemin öncesi MHP sıralarına doğru yürürken İYİ Parti’ye ayrılan bölümden geçti. Bu sırada bazı İYİ Partililer ayağa kalktı, Bahçeli ayağa kalkan İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in de aralarında olduğu bazı vekillerle tokalaştı. İYİ Partili Hayati Arkaz, Bahçeli’nin elini öptü. Akşener’in bu görüntülere tepkisi ise çok sert oldu. Meral Akşener İYİ Parti'lilerin Bahçeli'ye ilgi göstermesi ve bazılarının elini öpmesi sonrası partilileri uyararak 'Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlar yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti’yi terk etsin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yıllardır 'Diktatör' yakıştırmasını yapan muhalefet liderlerinin bu hareketleri sonrası vatandaşlar 'Diktatör arayanlar CHP ve İYİ Parti'ye baksın' yorumlarında bulundu. 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:34
  1. Mersin
  2. Meral Akşener
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Devlet Bahçeli
  5. diktatör

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