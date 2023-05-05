Türkiye'de yeni bir boru hattı kuruldu! Petrol kuyusu 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğüne sahip! Petrol rezervi keşfi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Gabar'daki yeni petrol keşfi ile yalnızca Şırnak'ın değil tüm Türkiye'nin kaderi değişecek. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğü olduğuna işaret ederek, bu kuyunun Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütün maliyetlerini tek başına milletin sırtından alabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

ŞIRNAK PETROLÜNÜN 80 MİLYARLIK ÜRETİM BÜYÜKLÜĞÜ

Sabah'ın haberine göre; Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nda dün gerçekleşen vana açma töreninin ardından gazetecilerle bir araya gelen Melih Han Bilgin, "Sahanın yıllara sâri bir üretim sonrası 70-80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü mevcut. Depremle beraber devletimizin sırtına binen yük bayramın ikinci günü (Karadeniz gazı sonrası) hafiflemiş kaldırılmış durumda.

2 YILDA 100 BİN VARİLE ÇIKACAK

Aybüke Yalçın Kuyusu tek başına yaptığı keşifle depremin bütün maliyetlerini devletimizin milletimizin sırtından alabilecek potansiyele sahip. 2 yılda maksimum üretim seviyesi olan 100 bin varile çıkacağız ve yaklaşık 15 yıllık süreç içerisinde maksimum üretim kapasitesini sürdüreceğiz. Yaklaşık 12 yıl boyunca plato üretimi planlıyoruz" dedi. Sahada 80 ila 100 kuyu açmayı planladıklarını ifade eden Bilgin, sahanın büyüklüğünün ise yaklaşık 36 kilometrekare olduğunu ifade etti.

Bu kuyunun 2.5-3 milyon dolar bir maliyeti olduğuna dikkat çeken Bilgin, "Çok kısa bir süre içerisinde kendini ödeyecek. Bir keşif yaptığınızda yaptığınız yatırımın kendini ödemesi bu sektörde çok kolaydır. Önemli olan keşfi yapabilmektir" diye konuştu.

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"ŞİMDİYE KADAR 6 BİN VARİL ÜRETİLDİ"

Şu anda yeni sahada 1.200 varil yüksek kalitede günlük 41 API petrol üretildiğini anlatan Bilgin, "Bugün üretim yaptığımız 5'inci günümüz ve yaklaşık 6 bin varil petrol ürettik. Kuyunun bütün verileri bunun artacağını gösteriyor. Bu taşıma ve depolama imkanlarını düşünerek bunu optimum seviyede tutuyoruz" dedi.

"GEÇİCİ BORU HATTI KURULDU"

Bölgede boru hattı inşası yaptıklarını belirten Bilgin, "Akşamüzeri (4 Mayıs) boru hattı devreye alınmış olacak. Geçici bir boru hattı inşa ettik. Çünkü yol şartları zorlu. Tankerlerle çıkmak ve inmek için çok zorlu bir yol. Dolayısıyla boru hattı daha güvenli. Çıkan petrolü kamyonların daha rahat çalışabildiği Akçay sahasına alacağız. Buradaki kapasiteye ulaştıktan sonra Akçay sahasında depolayacağız. Şehit Aybüke sahasında da 1.500 varil bir geçici depolama kurduk" bilgisini verdi.

"TÜRKİYE'DE PETROLCÜLÜĞÜN TARİHİ DEĞİŞTİ"

Türkiye'de üretim yapılan 1.800 petrol kuyusu bulunduğunu ifade eden Bilgin, "Bunların üretimlerinin ortalaması günde 35 varil. Oysa Esma Çevik'te 7 kuyu ile 10 bin varil üretiyoruz, 1.800 kuyu ile 50 bin varil üretiyoruz. Türkiye'de petrolcülüğün kaderi Şırnak'ta değişmiştir. Gösterdiğimiz yoğun gayret ile beraber Türkiye'de petrolcülüğün tarihi değişmiştir.

Türkiye, artık büyük yapıları olan, kaliteli petrol üreten bir ülkedir. Şırnak'ın geleceğini, ülkenin geleceği ile birlikte aydınlık görüyoruz. Türkiye denizlerde yazdığı başarı öyküsünü karalarda da yeni bir başarı öyküsü eklemiştir" dedi.

"ŞIRNAK'A BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU"

Şırnak'ta bölge müdürlüğü oluşturduklarını anlatan Bilgin, "Şırnak'ta üretimi ve sahayı hızlıca geliştirebilmek için Şehit Aybüke Yalçın sahasını hızla geliştirip 1 milyar varil petrol rezervini ekonomiye kazandırmak için yeni bir yapılanmaya geçiyoruz. Şırnak bölge müdürlüğü oluşturduk, vekaleten bir arkadaşımızı görevlendirdik. Şırnak'ta artık bu sahayı hızlıca geliştirmenin, bu sahada elde edilen petrolün endüstriyel türevlerinin geliştirmenin yollarına bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Akşam'ın aktardığı haberde: Esma Çevik kuyusundaki jeolojik modeli buraya uyarladıklarını anlatan Bilgin, şunları söyledi:

"Daha da gideceğimiz yerler var. Yine Şırnak coğrafyasında Esma Çevik gibi, Aybüke Yalçın gibi, yeni sahalarımız var. Burada aramalarımıza devam edeceğiz.

Bir petrokimya ve rafineri tesisi ihtiyacı var, bunun planlaması içerisindeyiz. Konseptini geliştiriyoruz. Nerede olur, nasıl olur, ürün ne olur önce bu konsepti geliştirip sonra detaylandıracağız. Bütün projeler için Şırnak artık çok güçlü potansiyel aday."