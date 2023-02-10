Türkiye'de yatırımları olan dünyaca ünlü miyarderden deprem sonrası flaş karar

Piyasalarda “yatırım gurusu” olarak bilinen ABD’li yatırımcı Mark Mobius, Kahramanmaraş depremleri sonrası CNBC Televizyonu’nda Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendiren bir açıklama yaptı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yatırım gurusu olarak tanınan Mobius Capital Partners’ın kurucusu, 86 yaşındaki Amerikalı yatırımcı Mark Mobius dün Amerikan CNBC Televizyonu’nda Kahramanmaraş depremleriyle ilgili özel bir programa katıldı.

Türkiye’nin ekonomik ve siyasi boyutlarının masaya yatırıldığı programın siyasi bölümünde 14 Mayıs seçimlerine ithafen “Türkiye’deki yıkıcı depremler ülkenin geleceği açısından çok önemli bir dönemde yaşandı” yorumları yapıldı.

Programın ekonomi bölümünde canlı yayına katılan Mobius, söze “İlk olarak kalbimiz depremden zarar gören insanlarla birlikte” diyerek başladı. “Korkunç bir felaket” diyen Mobius, depremle ilgili ilk noktanın ders çıkartmak olduğuna dikkat çekti: “Madalyonun diğer yüzüne bakarsanız, depreme hazırlık çok önemli. Hükümet ve o bölgede yaşayan insanlar artık depreme dayanıklı binalar yapmaya başlarlar. Böylece bu kadar insan kaybı yaşanmaz.”

"Türkiye'de yatırımlarımızın olması bizi hiç korkutmuyor"

“İkinci önemli nokta da Türkiye yatırım için hâlâ uygun yer. Biz buna inanıyoruz” diyen Mobius, Türkiye’de yatırımları olduğunu hatırlatıp ekledi: “Türkler çok esnek; tüm bu felaketler ve sorunlara o kadar iyi uyum sağlayabiliyorlar ki… Defalarca gördük. İşadamları da çok zeki. Yüksek enflasyon ve zayıf para birimine bile uyum sağlayabiliyorlar. O yüzden de Türkiye'de yatırımlarımızın olması bizi hiç korkutmuyor.”

Mobius, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir önlem alıp almayacağı yönündeki soruya da şu cevabı verdi: “Kesinlikle. Bence Başkan, özellikle yaklaşan seçimi de düşünürsek, hızlı harekete geçecek ve deprem bölgelerindeki bu insanlara yardım etme ve sorunları çözme yeteneğine sahip olduğunu gösterecek. Türkiye'deki asıl siyasi mesele, muhalefetin bir türlü aklını başına toplayamaması. İşte sorun bu. Tüm muhalefet birleşip bir cephe gösterebilseydi, durum değişirdi. Ama şu anda durum pek öyle görünmüyor.”

2010 sonrası Türkiye’ye yatırım yaptıklarını açıklayan Mobius, 2019 sonrası verdiği tüm röportajlarda “Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz” diyordu. Yatırım gurusu, 2021 yılında Bloomberg HT’ye verdiği röportajda “Türkler ne olursa olsun hayatta kalır” demişti. Uluslararası ekonomi sitelerine göre, şahsi serveti 50 milyon dolar olan Mobius, son 40 yılda 50 milyar dolarlık varlığı yönetti.