Türkiye'de yakalanan en büyük miktar

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Türkiye uyuşturucu madde ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından 467 litre likit eroin yakalandığını açıkladı. Yakalanan likit eroin miktarının bugüne kadar yakalanmış en büyük likit eroin miktarı olduğunu belirten Muş, muhafaza ekiplerini tebrik etti. Muş yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.