  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çatışmanın ortasında kalan oyuncu vuruldu
Kazakistan'da yangın! OHAL ilan edildi
CHP’nin yalan ve karalama siyaseti RTÜK’te de sürüyor!
Bakan Selçuk'tan velilere kritik çağrı!
Gündem Türkiye'de yakalanan en büyük miktar
Gündem

Türkiye'de yakalanan en büyük miktar

Türkiye uyuşturucu madde ile mücadelesine hız kesmeden devam ederken, Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından 467 litre likit eroin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 12:23:00 - 2021-07-05 12:30:41
Türkiye'de yakalanan en büyük miktar

 yeniakit.com.tr 

Türkiye uyuşturucu madde ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından 467 litre likit eroin yakalandığını açıkladı. Yakalanan likit eroin miktarının bugüne kadar yakalanmış en büyük likit eroin miktarı olduğunu belirten Muş, muhafaza ekiplerini tebrik etti. Muş yaptığı paylaşımda, “Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay