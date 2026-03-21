Türkiye’de yağış alarmı: 7 il için sarı kod uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç) ve Güneydoğu Anadolu ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.



Yağışların Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl ve Muş’un güneyi ile Mersin, Adana, Hatay çevreleri ve Kahramanmaraş ile Osmaniye’nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu’nun doğusunda ise güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu durum özellikle deniz ulaşımı ve açık alanlar için risk oluşturabilir.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz’in iç kesimleri ile Marmara’da 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sarı kodla uyarılan i̇ller: Adana, Diyarbakır, Hatay, Mersin, Mardin, Batman ve Şırnak olarak duyuruldu.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU DETAYLARI

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağış beklenirken, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

• Edirne: 13°C, yağmurlu

• İstanbul: 10°C, sağanak yağışlı

• Kocaeli: 10°C, yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Kuzey ve iç kesimlerde yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

• Afyonkarahisar: 7°C, karla karışık yağmur

• İzmir: 14°C, çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Doğu Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

• Adana: 15°C, kuvvetli sağanak

• Antalya: 18°C, yağmurlu

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar bekleniyor. Rüzgar doğu kesimlerde kuvvetli esecek.

• Ankara: 12°C, yağmurlu

• Konya: 9°C, çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’de yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur etkili olacak. Doğu Karadeniz’de çığ tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

Bölgenin büyük kısmında yağış beklenirken, doğu kesimlerde kar etkili olacak. Buzlanma ve çığ riski dikkat çekiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde yağmur ve sağanak etkili olacak. Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.