Türkiye'de vefat eden yaralı Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı!
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaralanan ve tedavi için getirildikleri Türkiye’de hayatını kaybeden 2 Filistinli, Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan 368 Filistinli, Türkiye ve Mısır koordinasyonunda Türkiye’ye getirilmişti.
Tedavi altına alındıkları Ankara Etlik ve Bilkent Şehir Hastaneleri'nde hayatını kaybeden 44 yaşındaki kanser hastası Fadıla Daher ile yaralı olarak gelen 26 yaşındaki Dına Akasha’nın cenazeleri, Hacı Bayram-ı Veli Camii’ne getirildi.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO