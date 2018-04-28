Türkiye’de üretip dünyaya satıyor

Yerli bir marka olarak Türkiye’de teknoloji geliştiren General Mobile, bugün yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da başarısını kanıtlamış durumda.

Globalde de güçlü bir oyuncu olan General Mobile, 2018 sonunda faaliyette bulunulan ülke sayısını 45’e çıkarmayı, ihracatta 800 bin adet satışa ulaşmayı ve yaklaşık 300 Milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirmeyi, böylelikle 8 kattan daha büyük bir büyüme hedefliyor.



2015 yılında Google iş ortaklığı ile Türkiye’de Android One projesini başlatan ve saf Android deneyimi sunan General Mobile, kullanıcılarına en güncel ve en güvenli Android versiyonunu sunuyor.

GOOGLE’NİN TERCİHİ GENERAL MOBİLE

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, kendilerine sıkça yöneltilen, tüm dünyada bir teknoloji devi olan Google’ın neden kendilerini tercih ettiği sorusunu “Android One kapsamında Google’ın General Mobile’ı tercih etmesinin en önemli nedeni; General Mobile’ın tüketici beklentilerini doğru okuyan, pazarın ihtiyaçlarını doğru analiz edebilen, esnek olan, hızlı aksiyon alan ve kalite odağı yüksek olan bir şirket olmasıdır” diye cevaplıyor.

HAFIZA SORUNU ORTADAN KALKIYOR



Yaman, yeni modellerinin en önemli özelliklerini şöyle açıklıyor: “GM8, Android One kapsamında geliştirilen birçok özelliği dahili olarak sunuyor. Bu özelliklerin başında 'Google Fotoğraflar' uygulaması geliyor. Bu uygulama ile hafıza sorunu ortadan kalkıyor, çekilen fotoğraf ve videolar sınırsız şekilde saklanıyor. Ayrıca, bu modelde dahili olarak Google’ın en yeni yazılım inovasyonlarından biri olan 42 dilde anlık çeviri özelliğine sahip olan GBoard klavye mevcut. Google’ın “Android Go” versiyonunun dünyadaki ilk ürünü olan ‘GM8 Go’ modelimiz ise geliştirilmiş Google uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. ‘GM8 Go’, yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Böylece çok daha hızlı işlem yapabilmeyi sağlıyor.”