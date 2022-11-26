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Gündem Türkiye'de üretilen sıvı yağda kanser yapan madde tespit edildi! Almanya piyasadan acil olarak toplattı
Gündem

Türkiye'de üretilen sıvı yağda kanser yapan madde tespit edildi! Almanya piyasadan acil olarak toplattı

Türkiye'de üretilen Vita marka bitkisel yağda serbest glisidol tespit edildi. Almanya yağın satışını yasaklayarak piyasadan toplattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 11:24:00 -
Türkiye'de üretilen sıvı yağda kanser yapan madde tespit edildi! Almanya piyasadan acil olarak toplattı

Avrupa Birliği'nde gıda güvenliğini sağlayan RASFF, Türkiye'de üretilen bitkisel yağda serbest glisidol tespit etti. Almanya, marketlerde bulunan yağların toplanmasına karar verdi.

Avrupa Birliği genelinde gıda güvenliğini sağlayan RASFF sisteminde önceki gün yayınlanan bir duyuruda Türkiye’de üretilen bitkisel yağda glisidil yağ asitleri yani serbest glisidol tespit edildiği beyan edildi. Buna göre Türkiye’de üretilen margarinlerde maksimum 1000 mcg/kg-ppb oranında olması gereken glisidil esterler 1535 mcg/kg-ppb oranında tespit edildi.

“Ciddi” uyarısıyla RASFF sistemine girilen bu gıda güvenliği uyarısı çerçevesinde ürünlerin Almanya’da toplatılmasına karar verildi. Ürünlerle ilgili ayrıca RASFF sistemi çerçevesinde Romanya ve İsveç’te de bir takım önlemlerin alındı.

Ürünle ilgili yapılan uyarı çerçevesinde 09.05.2022 üretim tarihli ve 09.05.2024 son tüketim tarihli Parti Numarası 119 olan Vita markalı 1 kg.’lık Margarin ürünlerinin toplatılmasına karar verildi. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) 2016’da yaptığı bazı yayınlarda yiyecekteki kimyasalları ele almış ve rafine bitkisel yağlar ve işlenmiş besinlerde bulunan iki maddenin halk sağlığı için risk oluşturduğunu duyurmuştu.

Vita Margarin ürünleri Türkiye’de “Trans yağ içermez” etiketleriyle ve “Bitkisel susuz yağ” ismiyle satılmakta olup, Balıkesir’de faaliyet gösteren Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. firması tarafından üretiliyor.

Kansere neden olabiliyor

Glisidol, kalıtsal madde DNA’da hasar yapabildiği için, kanser oluşturma potansiyeline sahiptir.

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