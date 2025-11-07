Türkiye'de üretilecek Ioniq 3'ten yeni görüntüler

Güney Koreli otomotiv üreticisi ve teknoloji şirketi Hyundai, elektrikli araç ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirketin tamamen elektrikli yeni modeli Ioniq 3, Avrupa yollarında kamuflajlı halde test edilirken objektiflere yakalandı.

Modelin, 2026 yılından itibaren Türkiye’de üretileceği daha önce açıklanmıştı. Böylece Ioniq 3, Hyundai’nin ülkemizdeki ilk elektrikli üretim modeli olacak.

KONSEPTTEN ÜRETİME: THREE’NİN İZİNDE

Yeni model, Hyundai’nin Eylül 2024’te Münih Otomobil Fuarı’nda tanıttığı “Three” konseptinin üretim versiyonu olarak geliştirildi.

Ioniq 3, markanın elektrikli ailesinde Ioniq 5 ve Ioniq 6’nın altında konumlanacak; daha kompakt boyutları ve sade tasarımıyla şehir içi odaklı bir alternatif sunacak.

400 VOLTLUK BASİTLEŞTİRİLMİŞ PLATFORM

Hyundai, Ioniq 5 ve 6’da kullanılan 800 voltluk E-GMP platformunun aksine bu modelde 400 voltluk daha uygun maliyetli bir mimari tercih ediyor.

Bu değişim, şarj sürelerinin bir miktar uzamasına yol açacak olsa da, daha düşük maliyetli motor seçenekleriyle uygun fiyatlı bir giriş seviyesi elektrikli otomobil yaratılmasını sağlayacak.

PLEOS CONNECT: YENİ NESİL BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ

Ioniq 3’ün iç mekânı, Hyundai’nin mevcut elektrikli modellerinden oldukça farklı bir çizgide.

Görsellerde, geleneksel birleşik ekran yerine ön camın altına konumlandırılmış ince bir dijital gösterge paneli ve konsolun ortasına yerleştirilmiş büyük bir tablet ekran dikkat çekiyor.

Bu ekran, Android Automotive OS tabanlı yeni Pleos Connect sistemi ile çalışıyor.

Yeni sistem, akıllı telefon benzeri bir arayüz, kişiselleştirilebilir menüler ve bulut tabanlı Pleos ID profilleri ile kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Kullanıcılar, kendi Pleos hesaplarıyla giriş yaparak sürüş, medya ve konfor ayarlarını başka bir araçta bile anında aktif hale getirebiliyor.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ GLEO ASİSTANI GELİYOR

Pleos Connect’in merkezinde Gleo AI adlı gelişmiş bir yapay zekâ asistanı yer alıyor.

Sürücüler, Gleo AI üzerinden navigasyon, müzik ve araç içi fonksiyonları sesli komutlarla yönetebilecek.

Sistem, kullanıcı alışkanlıklarını öğrenerek zamanla kişisel öneriler de sunabiliyor.

FİZİKSEL TUŞLARDAN VAZGEÇİLMEDİ

Konsept versiyonundaki hareketli dijital modüller üretim modelinde yer almayacak.

Ancak Hyundai, sürüş güvenliği ve kullanım kolaylığı açısından fiziksel düğme ve çevirmeli kontrol tuşlarını kokpite geri kazandırdı.

Bu sayede Ioniq 3, yüksek teknoloji ile ergonomi arasında dengeli bir deneyim sunmayı hedefliyor.

ŞEHİR İÇİ ELEKTRİKLİ SEGMENTİNDE YENİ OYUNCU

Ioniq 3, kompakt SUV segmentinde Volkswagen ID.3 ve Renault Megane E-Tech gibi modellerle rekabet edecek.

Hyundai’nin Türkiye’deki üretim planı doğrultusunda modelin hem Avrupa pazarına ihracat hem de yerli üretim avantajı ile iç pazarda rekabetçi fiyatla sunulması bekleniyor.

TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK MODEL

Uzmanlar, Ioniq 3’ün Türkiye’de üretilmesinin hem Hyundai Assan fabrikası için yeni bir dönem başlatacağını hem de ülkemizin elektrikli araç üretim üssü olma hedefini güçlendireceğini belirtiyor.

Modelin, 2026’nın ikinci yarısında tanıtılıp aynı yılın sonunda satışa sunulması bekleniyor.