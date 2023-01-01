Türkiye'de üretildi! Dev proje: 130 bin ton ağırlığında! 14 milyon 800 bin kilovat enerjiye dönüştü

Elazığ'da 5 yıl önce, merkeze 33 kilometre uzaklıktaki Çöteli köyü mevkiine yap, işlet, devret modeli ile 131 hektarlık alana Katı Atık Depolama Sahası kuruldu.

Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından her gün toplanan tonlarca evsel atık, tesise götürülerek depolanıyor. Bu çerçevede bir yıl içerisinde depolanan 130 bin ton çöpten, 14 milyon 800 bin kilovat enerjiye dönüştü.

130 BİN TON AĞIRLIĞINDA! TÜRKİYE'DE ÜRETİLDİ

Çöpler, 11 bin haneye elektrik olarak geri dönerken, aynı zamanda vahşi depolama, görüntü kirliliğini, çevreye yayılan kötü ile atmosfere salınan zararlı gazların önüne geçilmiş oluyor.

Tesis hakkında bilgi veren Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Zuhal Ekmen, " Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları önderliğinde Elazığ Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çöpten elektrik üretimini sağlayarak ülkemizin ve şehrimizin ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Kent genelinde toplanan evsel atıkları, merkeze 33 kilometre uzaklıkta bulunan Çöteli köyü mevkiinde kurulan Katı Atık Depolama Sahası'nda elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Tesisimizde yıllık yaklaşık 130 bin ton evsel atık depolanırken, 1 yılda ise toplamda 14 milyon 800 bin kilovat enerji elde ediliyor. Bu da yaklaşık 11 bin haneye elektrik olarak geri dönüyor" dedi.

Elazığ'da günlük olarak toplanan çöpleri ekonomiye kazandırdıklarını aktaran Ekmen, "Evsel nitelikli katı atıkların, Katı Atık Depolama Sahası'nda depolanması ile metan gazının atmosfere salınmasını engelleyerek iklim değişikliğine sebep olan zararlı gazların önüne geçilmiş oluyor. Sahaya gelen evsel atıkların üzeri temiz toprakla örtülerek yangın, koku ve görüntü kirliliği gibi çevreye zararları en aza indirerek çevre ile yer anlamında da kazanç sağlıyoruz. Aynı zamanda elektrik üretiminden aldığımız pay ile de önemli bir kar elde edilmektedir" diye konuştu.

Ayrıca: Türkiye'de 2023 "enerjinin yılı" olacak

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bu alanda çok sayıda projeyi devreye alan Türkiye, ülke tarihi açısından ilklere sahne olacak gelişmelere şahitlik edecek.

Türkiye, 7 uluslararası doğal gaz boru hattı, 2'si yüzer olmak üzere 4 LNG santrali, 2 yer altı doğal gaz depolama tesisiyle enerjide arz güvenliğini sağlarken, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle gaz tedariki konusunda darboğaza giren Avrupa'nın krizi aşmasında da kilit rol oynamaya hazırlanıyor.

Azerbaycan'dan sonra Türkmen gazının da Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'na (TANAP) bağlanarak önce Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya iletilmesine yönelik çalışmalar Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan işbirliğiyle sürdürülürken, Rus gazının da bu yöntemle Avrupa'ya iletilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta önce yaptığı açıklamada, Türkiye'yi en kısa sürede doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Özellikle Trakya doğal gazda, enerjide bir hub haline gelecektir. Bununla ilgili çalışmalarımızı bölgemizdeki enerji ortaklarımızla birlikte yürütüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 10 Ekim'de Astana'da düzenlenen zirvede, "Bu merkez, sadece gaz sevkiyatı için değil gaz fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli." değerlendirmesinde bulunmuş, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da Türkiye üzerinden 63 milyar metreküplük gazı Avrupa'ya sevk edebileceklerini dile getirmişti.

Türkiye, söz konusu ülkelerden boru hatlarıyla alınacak gazın yanı sıra çeşitli ülkelerden LNG tedariki de yaparak doğal gaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez olmaya hazırlanıyor.

Akkuyu'nun ilk reaktörü 2023'te devreye alınacak

Nisan 2018'de yapımına başlanan, ülkenin ilk nükleer enerji tesisi niteliğindeki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Toplam 4 reaktörle 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak şekilde tasarlanan Akkuyu NGS'nin ilk reaktörü bu yıl devreye alınacak.

Böylelikle Türkiye, tarihinde ilk kez nükleer santralden ürettiği elektriği ülkenin şebekesine aktaracak. Santralin kalan ünitelerinin birer yıl arayla 2026'ya kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerjide en az 2 bin megavat kapasite artışı bekleniyor

Türkiye, artan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji alanlarına yönelik yatırımları da devreye alıyor.

Türkiye'nin 103 bin megavatı aşan kurulu gücünün yaklaşık 55 bin megavatını yenilenebilir enerji tesisleri oluşturuyor.

Bu kapsamda, rüzgarda kurulu güç Aralık 2022 itibarıyla 11 bin 366 megavatı aşarken, 2023'te en az 1000 megavat kapasitenin daha hizmete girmesi bekleniyor.

Halihazırda yaklaşık 9 bin 409 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinde ise 1000 megavat kapasite artışı öngörülüyor.

Türkiye'nin ilk dalga enerjisi santralinin inşası başlayacak

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kapsamındaki dalga enerjisinden elektrik üretilmesi amacıyla Ordu'da Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyük santrali kurulacak.

Bahar aylarında inşasına başlanacak santral, 77 megavat kurulu güce sahip olacak. Tesisin inşasının başlamasının ardından bir yıl içinde devreye alınması bekleniyor.

Türkiye, nükleer ve yenilenebilir enerji yatırımlarının yanı sıra alternatif enerji kaynaklarından hidrojenin üretimi ve depolanmasına da büyük önem veriyor.

Bu kapsamda, hidrojenin üretimi ve depolanmasına yönelik AR-GE projeleri desteklenirken, ülke genelinde elektrolizör kapasitesinin 2030'da 2 gigavata ulaşması, 2053'te ise 70 gigavata çıkarılması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin yol haritasını yakında açıklaması bekleniyor.

Bor üretiminde atılımlar yapılacak

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, yapılan çalışmalar sonucunda dünyada yüzde 62 pazar payıyla lider konumda bulunuyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yıllık 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisi ocakta hizmete alınacak, yıllık 800 ton üretim kapasiteli ferrobor tesisi ise 2023'ün sonunda faaliyete başlayacak.

Ayrıca Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yıllık 600 tonluk üretim yapacak lityum karbonat tesisinin ihalesi ocakta yapılacak. Kütahya'nın Emet ilçesinde 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine de bu yıl başlanacak.