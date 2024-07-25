Türkiye'de üretecekler dünyaya satacaklar! Avrupa devi fabrikayı Konya'ya kurdu

Türkiye-Çekya ilişkilerini değerlendiren Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Prag'da bulunan tramvayların bir kısmının yakında Adana'da üretilmeye başlanacağını ve oradan Orta Asya'ya satılmaya başlanacağını duyurdu. Ayrıca Bağış, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi şirketi olan Czechoslovak Group'un (CSG) Konya'da bir mühimmat fabrikası kurduğunu ve oradan bütün dünyaya satış yapacağını söyledi.

Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını değerlendiren Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, bu yıl Türkiye ile Çekya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutladıklarına işaret ederek, "Buraya gelirken Cumhurbaşkanımız bir talimat verdi." dedi.

"İkili ticaret hacmini 3 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarmak istiyordu diyerek sözlerine devam eden Bağış, "Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tuttuk. İki ülke arasındaki ticaret hacmini 3 milyara, 5 milyara değil, 6,5 milyar dolara çıkardık. Cumhurbaşkanımızın hedef koyduğu 5 milyar doları geçtik. Şimdi yeni hedef olarak 10 milyar doları belirledik." ifadelerini kullandı.

KONYA'YA MÜHİMMAT FABRİKASI

Sözlerine devam eden Bağış, Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti'ne otomobil parçası ve aksesuar sattığını belirterek, ekonomik ilişkilerin son yıllarda daha da geliştirildiğini söyledi.

Skoda'nın Türkiye'deki pazar payı yüzde 8'den fazla artıyor diyen Bağış, "Ama onun yanında Çekya'ya geçen sene 200'ün üzerinde Türkiye'de üretilmiş tır-kamyon satıldı. Türkiye'de üretilen otobüsler satılmaya başlandı. Ülkemizin en önemli elektrikli otobüs üreten firmalarından TEMSA'nın yüzde 50'sini Çekler satın aldı. Orada stratejik bir işbirliği başlattık. Çekler'in en büyük holdingi, PPF Holding'in, Skoda Transport adlı şirketi TEMSA'nın ortağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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Bağış, Prag'da bulunan tramvayların bir kısmının yakında Adana'da üretilmeye başlanacağını ve oradan Orta Asya'ya satılmaya başlanacağını belirterek, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi şirketi olan Czechoslovak Group'un (CSG) Konya'da bir mühimmat fabrikası kurduğunu ve oradan bütün dünyaya satış yapacağını söyledi.

AB SÜRECİNE DESTEK VERİYOR

Bağış, Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasında farklı bakış açıları olmasına rağmen Çekya'nın AB konusunda Türkiye'ye destek veren ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Biz nasıl onların NATO üyeliğine destek verdiysek onlar da AB sürecinde hep bize destek verdi. Türkiye ile Çekya AB konusunda da çok iyi iş birliği yapıyor." şeklinde konuştu.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ettiğine dikkati çeken Bağış, "Bir resmi ziyaret için Cumhurbaşkanımızın buraya gelmesi için gerekli altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İnşallah onurlandırırlarsa kendisini de burada bir kez daha ağırlamaktan şeref duyacağız." dedi.

Açıklamlarına devam eden Bağış, Türkiye ile Çekya arasında önemli turizm ilişkileri olduğunu dile getirerek, "Turizmde çok ciddi işbirliklerimiz var. Buradan yaz mevsiminde günde 8 uçak Antalya'ya gidiyor. Geçen sene 380 bin Çek'i tatile gönderdik. Nüfusuna kıyasla hesaplarsanız çok ciddi bir rakam. AB dışında ya birinci ya ikinci tercihleri oluyoruz her sene artık. Türkiye'yi çok iyi tanıttık. Kış aylarında da Çekler Kemer'e golf oynamaya gidiyorlar." dedi.

1949'dan bu yana Türkiye tarafından kullanılan büyükelçilik konutunun da gelecek yıl 100. yılı olacağını anımsatan Bağış, bunu kalıcı bir eserle taçlandırmak için eşi Beyhan Bağış ile çalışarak bir kitap hazırladıklarını kaydetti. Hem binanın hem de Türk-Çek ilişkilerinin tarihçesini kitapta anlattıklarını belirten Bağış, hem Türkçe hem İngilizce hem Çekçe hazırlanan kitaptan herkesin çok etkilendiğini sözlerine ekledi.