Türkiye'de tutunamayan Mevlüt, eski takımına döndü!

Kocaelispor'dan 2 gün önce ayrılan Mevlüt Erdinç, Fransa 2. Lig ekibi Sochaux ile antrenmana çıkmaya başladı.

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor ile yollarını 2 gün önce ayıran Mevlüt Erdinç, futbola başladığı kulüp olan Sochaux ile antrenmana çıkmaya başladı.

Sochaux altyapısında yetşien ve aynı takımda profesyonel olan Mevlüt Erdinç daha sonra PSG, Rennes, Saint Etienne, Hannover, Guingamp ve Metz formaları giymiş ve 2017'de Başakşehir'e imza atarak Türkiye'ye gelmişti.

Mevlüt Erdinç Süper Lig'de Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük formaları giydikten sonra sezon başında 1. Lig ekibi Kocaelispor'a imza atmıştı.

Kocaelispor'da 9 maça çıkan 34 yaşındaki Mevlüt, 2 gün önce takımdan ayrılmıştı.

Tecrübeli golcünün Fransa 2. Lig'de mücadele eden Sochaux'ya imza atıp atmadığı bilinmiyor. Kulüpten yapılan paylaşımda 'Eski futbolcumuz Mevlüt Erdinç, formada kalmak için A takımımızla antrenman yapıyor' ifadeleri kullanıldı.