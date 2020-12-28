Türkiye'de, tüketicilerin yüzde 80'i hediye alırken toplumsal fayda gözetiyor

İSTANBUL (AA) - Mastercard tarafından yapılan "Yeni Yıl Araştırması"na göre, Türkiye'de tüketicilerin yüzde 80'i hediye alırken toplumsal fayda gözetirken, bu oran Avrupa'nın neredeyse 1,5 katı oldu.

Mastercard'dan yapılan açıklamada, "Yeni Yıl Araştırması"nın sonuçları paylaşıldı.

Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 92'si, 2020 yılının, kendilerine neyin daha önemli olduğunu hatırlattığını belirtirken, bu oran Avrupa genelinde yüzde 77 olarak seyretti.

Türkiye'den araştırmaya katılanların yüzde 75'i bu yıl hediye seçimine daha fazla özen gösterdiğini aktardı. Yüzde 65'i ise hediyeleri kişisel dokunuşlarla özelleştirdiğini bildirdi.

Bu yılbaşında tüketicilerin, sevdiklerine hediye seçmek için ayırdığı zamanda da artış gözlemlendi. Buna göre, Avrupalı tüketicilerin yüzde 45'i, Türk tüketicilerin ise yüzde 62'si hediye seçmek için daha fazla vakit ayırıyor.





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Araştırma, Türkiye'deki tüketicilerin Avrupa geneline kıyasla toplumsal konularda daha hassas olduğunu da ortaya koydu.

Avrupa'daki tüketicilerin yüzde 48'i hediyelerini alırken toplumsal faydayı gözettiklerini belirtirken, bu oran Türkiye'de Avrupa'nın 1,5 katı, yüzde 80 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, Türkiye'de, tanımadığı ancak ihtiyacı olan insanlara hediye olarak yiyecek ve giyecek almak yüzde 50 oranında açıklandı. Bu rakam Avrupa için ise yüzde 17 olarak duyuruldu.

Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 45'i hayvan haklarını koruma amacıyla çalışmalar yürüten STK ve barınaklardan hediye almayı tercih ediyor.

Bir hayır kuruluşuna doğrudan bağış yapanların oranı yüzde 37 ile Avrupa ortalamasının 2,5 katı seviyesinde bulunuyor.

STK'lardan yılbaşı kartı alarak destek verenlerin oranı Avrupa'da yüzde 19 seviyesindeyken, bu oran Türkiye'deki tüketiciler arasında yüzde 31 ile olarak hesaplanıyor.





- Kovid-19 ile tüketiciler, nereden alışveriş yaptığına daha fazla özen göstermeye başladı





Araştırmaya göre, Kovid-19 ile beraber tüketiciler, nereden alışveriş yaptığına daha fazla özen göstermeye başladı.

Avrupalıların yüzde 70'i, Türkiye'deki tüketicilerin ise yüzde 90'ı bu yıl hediye alışverişi yaptığı yer konusunda daha duyarlı olduğunu ifade etti.

Alışveriş yaparken içinde bulunduğu topluma destek vermek istediğini belirtenlerin oranı Türkiye için yüzde 79 seviyesinde bulunuyor.

"Ekonomik gelişime destek vermek amacıyla yeni yıl alışverişini yerel işletmelerden yaparım" diyenlerin oranı yüzde 75 ile Avrupa ortalamasının 15 puan üzerinde yer alırken, araştırmaya katılanların yüzde 70'i hediye alışverişini yerel esnaftan yapacağını belirtti.

Yeni yıl akşamı için yiyecek ve içecek alışverişini yakın çevreden alacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 76 oldu.



