Türkiye’de transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Salgın nedeniyle sözleşme süreleri ve yaz transfer dönemi de aksamış durumda. Transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Detaylar...

Türkiye’de transfer sezonu başlamadan transfer iddiaları geliyordu, transfer sezonunun açılmasıyla bu iddialar resmiyete dökülecek.

Transfer sezonu ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.