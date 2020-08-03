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Spor

Türkiye’de transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer dönemi Türkiye için ne zaman başlayacak? Transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF’den açıklama geldi mi? İşte tüm detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-03 12:14:00 -
Türkiye’de transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Salgın nedeniyle sözleşme süreleri ve yaz transfer dönemi de aksamış durumda. Transfer dönemi ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Detaylar...

Türkiye’de transfer sezonu başlamadan transfer iddiaları geliyordu, transfer sezonunun açılmasıyla bu iddialar resmiyete dökülecek.

Transfer sezonu ne zaman bitecek?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, yarın başlayacak ve 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

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