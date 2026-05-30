Türkiye’de SUV dengelerini değiştiren hamle!

Yenilikçi yaklaşımı, ileri teknoloji vizyonu ve kullanıcı odaklı mobilite anlayışıyla dikkat çeken OMODA | JAECOO, Türkiye’de genişleyen ürün gamıyla farklı yaşam tarzlarına hitap eden güçlü bir yapı ortaya koyuyor. Mart 2026 itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulan yeni OMODA 5 ve OMODA 7 modelleriyle birlikte, daha önce tek modelden oluşan JAECOO ürün ailesi de büyüyerek çift markalı ürün portföyünü daha kapsamlı hale getirdi. Lansmanlarından bu yana üç model de farklı karakterleri, ayrışan tasarım anlayışları ve kullanıcı odaklı teknolojileri sayesinde kısa sürede yoğun ilgi görmeyi başardı. Bu sayede şehir yaşamında ileri teknolojiyi ve akıllı sürüş deneyimini arayan profesyonellerden, dinamik şehir kültürünü benimseyen genç kullanıcılara ve açık hava keşifleri ile özgür mobiliteyi tercih eden macera tutkunlarına kadar herkes artık kendi yaşam tarzına uygun modeli seçebiliyor.

Akıllı şehir yaşamını tercih edenler için OMODA 7

İleri teknolojiler, yenilikçi tasarım dili ve üst düzey şehir içi sürüş deneyimi arayan kullanıcılar için OMODA 7 güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. X-formundaki ön tasarımı ve çerçevesiz ön ızgarasıyla dikkat çeken model, geleceğin tasarım anlayışını şehir yaşamıyla buluşturuyor. Segmentinde kaydırılabilir 15,6 inç bilgi-eğlence ekranına sahip tek model olan OMODA 7, geleneksel kokpit anlayışını aşarak araç içi deneyimi adeta mobil bir yaşam alanına dönüştürüyor. 256 renkli ambiyans aydınlatma sistemi ise teknolojik atmosferi daha da güçlendiriyor.

Teknoloji tarafında ise 540° panoramik görüntüleme sistemi ve 21 adet ADAS akıllı sürüş destek sistemiyle donatılan model, yoğun şehir trafiğinde daha güvenli ve zahmetsiz bir kullanım deneyimi sunuyor. OMODA 7, gelişmiş teknolojileri ve dikkat çekici tasarımıyla şehir yaşamında akıllı mobilitenin güçlü temsilcileri arasında yer alıyor.

Şehir trendlerini ve dinamizmi benimseyenler için yeni OMODA 5

OMODA 5, genç ve dinamik şehir yaşamını yansıtan tasarım diliyle dikkat çekiyor. Entegre nokta desenli ön ızgara, bölünmüş LED far tasarımı, fastback gövde yapısı ve sportif arka spoyler gibi detaylar, modelin enerjik karakterini ortaya koyuyor. OMODA 5 yalnızca tasarımıyla değil, sunduğu akıllı teknolojiler ve günlük kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Akıllı panoramik cam tavan ve 64 renkli ambiyans aydınlatma sistemi, daha kişiselleştirilmiş bir sürüş deneyimi sunarken, 19 adet ADAS akıllı sürüş destek sistemi yoğun şehir içi kullanım ihtiyaçlarına gelişmiş konfor ve güvenlik çözümleri sağlıyor.

Yine güvenlik tarafında model, hem E-NCAP hem de A-NCAP testlerinden aldığı 5 yıldızlı derecelerle kapsamlı koruma sunuyor. Ulaşılabilir yapısı, trend tasarımı ve akıllı teknolojileriyle Yeni OMODA 5, yeni nesil SUV dünyasına güçlü bir giriş noktası oluşturuyor.

Açık havada özgür sürüş deneyimi arayanlar için JAECOO 7

Doğa yolculuklarını, uzun keşif rotalarını ve farklı zemin koşullarında sürüş deneyimini önemseyen kullanıcılar için JAECOO 7 bambaşka bir karakter sunuyor. “Çok Yönlü Akıllı Keşif SUV’u” olarak konumlandırılan JAECOO 7, gerçek arazi yeteneklerine odaklanan yapısıyla dikkat çekiyor. Güçlü gövde çizgileri, geniş ön ızgarası ve matrix LED far tasarımı modele güçlü ve iddialı bir görünüm kazandırıyor. Modelin merkezinde yer alan ARDIS - Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi, kum, kar ve çamur dahil olmak üzere yedi farklı sürüş modunu destekliyor. Sistem, yol koşullarına göre araç dinamiklerini optimize ederek çekişi, dengeyi ve sürüş uyumunu artırıyor. Şehir içi kullanımda, hafta sonu kamp yolculuklarında ya da uzun keşif rotalarında JAECOO 7, güven veren, özgür ve macera odaklı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Farklı yaşam tarzlarına uygun mobilite yaklaşımı

Geleceğin teknolojilerinden şehir yaşamının dinamik temposuna, açık hava keşiflerinden özgür mobilite anlayışına kadar OMODA 7, OMODA 5 ve JAECOO 7 üç farklı yaşam tarzını temsil ediyor. OMODA | JAECOO, genişleyen ürün gamıyla farklı kullanıcı ihtiyaçlarına daha doğru mobilite çözümleri sunmayı sürdürürken, her kullanıcının kendi yaşam tarzına en uygun modeli bulmasına olanak sağlıyor.