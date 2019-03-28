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"Türkiye'de su ürünleri işleyen 100'ü aşkın firma var"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş:- "Türkiye'de su ürünleri işleyen ve pazarlayan 100'ü aşkın firma bulunuyor"- "Dünyada avcılık ve yetiştiricilikten elde edilen su ürünlerinin yaklaşık yüzde 85'i insan gıdası olarak tüketiliyor"

28 Mart 2019 Perşembe 12:07
"Türkiye'de su ürünleri işleyen 100'ü aşkın firma var"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş, "Türkiye'de su ürünleri işleyen ve pazarlayan 100'ü aşkın firma bulunuyor." dedi.

MÜSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu tarafından düzenlenen, "Su Ürünleri İşleme Sektörünün Gelişimi ve Türkiye Ekonomisine Katkısı" adlı panelde konuşan Sekizkardeş, su ürünleri sektörünün, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla gelişmekte ve ihtiyacın artmasına yönelik olarak sürekli büyüme gösterdiğini söyledi.

Sekizkardeş, "Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizde su ürünleri sektörü, katma değere ve istihdama katkısı ile her geçen gün stratejik bir öneme sahip olmaktadır." açıklamasında bulundu.

Dünyada avcılık ve yetiştiricilikten elde edilen su ürünlerinin yaklaşık yüzde 85'inin insan gıdası olarak tüketildiğini kaydeden Sekizkardeş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geri kalanın tamamına yakını balık unu, balık yağı olarak kullanılmakta çok az bir kısmı da ilaç sanayisinde değerlendirilmekte. Kullanım alanına göre yüzde 46'sı taze işlenmemiş, yüzde 39'u işlenmiş insan gıdası (konserve, kurutulma, tütsülenmiş) ve yüzde 15'i balık yemi olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda su ürünleri işleme sektörünün sürekli geliştirilmesi, sorun ve problemlerinin masaya yatırılması ülke ekonomisi açısından oldukça önem arz ediyor.

Su ürünleri sektörünün sağlıklı beslenmedeki rolü ise bir diğer önemli husustur. Bu bağlamda sektöre hem yurt içinde hem de yurt dışında artan ilgiyle birlikte su ürünleri işleme sanayisinin geliştirilmesindeki çabaların eskiye oranla artış eğiliminde olduğu görülüyor. Bugün itibarıyla, Türkiye'de su ürünleri işleyen ve pazarlayan 100'ü aşkın firma bulunmaktadır. Bu alanda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten pek çok öğretim üyesi ve Ar-Ge çalışanları vardır."

Sekizkardeş, sektörün sorunlarının saptanması, sorunların çözüme kavuşturulması sektörün gelişimi ve Türkiye'ye ekonomik katkısı açısından önem arz ettiğini belirtti.

MÜSİAD Sektör Kurulları ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Hikmet Köse ise Türkiye'nin dünyada su ürünleri sektöründe dünyaya yön verecek pozisyona gelmesi için algının biraz değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Köse, "Bu meselelere sırf ticari mantıkla, sırf para kazanmak açısından değil, dünyayı gözümüzün önüne koyarak stratejik planlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sadece su ürünleri ile ilgili değil her alanda dünya sahnesinde bir duruş sergileyecek isek her alanda bütün dünyayı kapsayacak projeksiyonlar yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:07
  1. Müsiad

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