Türkiye’de su kıtlığı uyarısı!

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden su kıtlığı ve taşkın/sel olaylarına ilişkin kritik bir uyarı geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artıyor.

Bir yanda, su kıtlığı ve kuraklık riski; diğer yanda ise taşkın/sel afetlerinde artış yaşanıyor.

İklim değişikliği etkisiyle 2100 yılına kadar: ortalama Sıcaklıklarda 6℃’ye varan artış, yıllık toplam yağışlarda azalma ve kısa süreli şiddetli yağışlarda artış bekleniyor.



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İklim değişikliğinin de etkisiyle ülkemizdeki meteorolojik afet sayısı artıyor ????️????☀️

2022'de 1030 olan ekstrem olaylar, 2023'te 1475'e yükseldi; bunların %38'i şiddetli yağış ve taşkın/sel olaylarıydı”