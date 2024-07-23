Türkiye’de su kıtlığı uyarısı!
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek arttığı ifade edilirken, su kıtlığı ve kuraklık riskine dikkat çekildi.
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden su kıtlığı ve taşkın/sel olaylarına ilişkin kritik bir uyarı geldi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artıyor.
Bir yanda, su kıtlığı ve kuraklık riski; diğer yanda ise taşkın/sel afetlerinde artış yaşanıyor.
İklim değişikliği etkisiyle 2100 yılına kadar: ortalama Sıcaklıklarda 6℃’ye varan artış, yıllık toplam yağışlarda azalma ve kısa süreli şiddetli yağışlarda artış bekleniyor.
İklim değişikliğinin de etkisiyle ülkemizdeki meteorolojik afet sayısı artıyor ????️????☀️
2022'de 1030 olan ekstrem olaylar, 2023'te 1475'e yükseldi; bunların %38'i şiddetli yağış ve taşkın/sel olaylarıydı”