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Gündem Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Ülkemizde 15 Temmuz tarihine ait yeni tip koronavirüs bilançosu açıklandı. Buna göre; 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi, 84 kişi vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 19:53:00 - 2021-06-15 20:05:34
Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 532'si semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 84 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 879'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 342 bin 28'e yükseldi.

Bungünkü iyileşen sayısı 4 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 186 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 211 bin 22'ye yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 447 bin 635'e yükselirken, ağır hasta sayısı 886 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

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