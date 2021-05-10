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Gündem Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saate ait yeni koronavirüs bilançosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre; 282 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 20:08:00 - 2021-05-10 20:13:59
Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 281 kişi daha hayatını kaybetti, bin 734 yeni 'hasta' olmak üzere, 13 bin 604 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 282 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 43 bin 311'e yükseldi.

213 bin 863 testte 13 bin 604 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 044 bin 936'ya yükseldi.

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