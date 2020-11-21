  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti

Ağır hasta sayısı 4 bin 121 oldu, 3 bin 233 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:46:52 -
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 532 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101'e ulaştı. Hasta sayısı 440 bin 805, vefat sayısı 12 bin 219, ağır hasta sayısı 4 bin 121, aktif hasta sayısı 57 bin 761 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti. 

- "Mücadelenin gücü birlik olmak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 5 bin 532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'
Ekonomi

'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'

spanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica, Türkiye'nin güçlü ve güvenli bir ülke olduğunu belirterek 'İspanyol firmala..
Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Doktor koronavirüs hastalarını öldürdü
Dünya

Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Doktor koronavirüs hastalarını öldürdü

Almanya'nın Essen kentinde bir hastanede görev yapan başhekim, yoğun bakımda tedavi gören 2 koronavirüs hastasını kasten öldürme suçundan tu..
Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu tanıtıldı
Teknoloji

Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu tanıtıldı

Akıllı telefon üreticisi CAT, dünyanın ilk antibakteriyel telefonu S42'yi duyurdu. İşte özellikleri ve fiyatı...
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay