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Aktüel

Türkiye’de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu. Tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişi ise taburcu edildi.

Türkiye’de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:09:13 -
Türkiye’de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu. Tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişi ise taburcu edildi.

Türkiye’de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu. Tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişi ise taburcu edildi.

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